Справа Трухіна про спробу підкупу патрульних пішла до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу про спробу підкупу патрульних поліцейських народним депутатом Олександром Трухіним.

Джерело: САП у Telegram

Дослівно САП: "Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного народного депутата України (ІХ скликання) у спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч"".

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Деталі: У прокуратурі нагадали, що у серпні 2021 року Трухін запропонував працівникам патрульної поліції хабар у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП.



7 вересня 2022 року йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція хабара) КК України.



28 вересня слідство у цій справі завершили та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.



Для довідки: Санкція ч. 1 ст. 369 ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч (від 17 тисяч до 68 тисяч гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

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