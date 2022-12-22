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Справа Трухіна про спробу підкупу патрульних пішла до суду

Ірина БалачукЧетвер, 22 грудня 2022, 12:26
Справа Трухіна про спробу підкупу патрульних пішла до суду
Олександр Трухін. Фото з Facebook

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу про спробу підкупу патрульних поліцейських народним депутатом Олександром Трухіним.     

Джерело: САП у Telegram

Дослівно САП: "Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного народного депутата України (ІХ скликання) у спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч"".

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Деталі: У прокуратурі нагадали, що у серпні 2021 року Трухін запропонував працівникам патрульної поліції хабар у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП.
  
7 вересня 2022 року йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція хабара) КК України.
 
28 вересня слідство у цій справі завершили та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.
 
Для довідки: Санкція ч. 1 ст. 369 ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч (від 17 тисяч до 68 тисяч гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень після ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "УП", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
  • ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП". 
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Трухін заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "примусить партія". Крім того, він змінив свої свідчення і визнав, що намагався втекти з місця ДТП.
  • Наприкінці серпня суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Теми: Антикорупційна прокуратураТрухінсудхабар
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