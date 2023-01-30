Спочатку коронавірус, тепер відрядження: нардеп Трухін знову не прийшов на суд щодо хабаря

Підозрюваний у спробі підкупу патрульних поліцейських нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін вдруге не з'явився на засідання суду.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Вказано, що у Вищому антикорупційному суді 30 січня відбулося засідання у справі про пропозицію хабара на місці ДТП.

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Захист Трухіна повідомив, що депутат начебто перебуває у службовому відрядженні. Адвокат просив не озвучувати куди нардеп поїхав, бо відрядження, за його словами, пов'язане зі зміцненням обороноздатності країни.

Втім, розпорядження спікера парламенту Руслана Стефанчука захист не надав, зазначають у ЦПК.

Відрядження Трухіна нібито закінчуються аж 12 лютого, а наступне відрядження у Трухіна заплановано на 14 лютого (День усіх закоханих) в Одесі.

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ВАКС переніс засідання на 15 годину 15 лютого.

Що передувало: На початку січня Трухін не з'явився на підготовче засідання суду у кримінальному провадженні за обвинуваченням у пропозиції хабаря патрульному. Захисник нардепа повідомив, що Трухін захворів на коронавірус. Тоді судді дорікнули адвокату, що нардеп міг би підключатись до процесу онлайн. Захист стверджував, що Трухін вдаватиметься до такого варіанту, якщо знову не зможе приїхати в суд.

Що передувало: В кінці грудня 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу про спробу підкупу патрульних поліцейських народним депутатом Олександром Трухіним.

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