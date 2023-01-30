Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спочатку коронавірус, тепер відрядження: нардеп Трухін знову не прийшов на суд щодо хабаря

Валентина Романенко, Соня ЛукашоваПонеділок, 30 січня 2023, 14:33
Спочатку коронавірус, тепер відрядження: нардеп Трухін знову не прийшов на суд щодо хабаря
Олександр Трухін. ілюстративне фото з Twitter

Підозрюваний у спробі підкупу патрульних поліцейських нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін вдруге не з'явився на засідання суду.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Вказано, що у Вищому антикорупційному суді 30 січня відбулося засідання у справі про пропозицію хабара на місці ДТП.

Реклама:

Захист Трухіна повідомив, що депутат начебто перебуває у службовому відрядженні. Адвокат просив не озвучувати куди нардеп поїхав, бо відрядження, за його словами, пов'язане зі зміцненням обороноздатності країни.

Втім, розпорядження спікера парламенту Руслана Стефанчука захист не надав, зазначають у ЦПК.

Відрядження Трухіна нібито закінчуються аж 12 лютого, а наступне відрядження у Трухіна заплановано на 14 лютого (День усіх закоханих) в Одесі.

ВІДЕО ДНЯ

ВАКС переніс засідання на 15 годину 15 лютого.

Що передувало: На початку січня Трухін не з'явився на підготовче засідання суду у кримінальному провадженні за обвинуваченням у пропозиції хабаря патрульному. Захисник нардепа повідомив, що Трухін захворів на коронавірус. Тоді судді дорікнули адвокату, що нардеп міг би підключатись до процесу онлайн. Захист стверджував, що Трухін вдаватиметься до такого варіанту, якщо знову не зможе приїхати в суд.

Що передувало: В кінці грудня 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу про спробу підкупу патрульних поліцейських народним депутатом Олександром Трухіним.     

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія:

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень після ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "УП", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
  • ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП". 
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Трухін заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "примусить партія". 
  • Наприкінці серпня суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Теми: ТрухінАнтикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Трухін
Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву
Справа Трухіна про спробу підкупу патрульних пішла до суду
Спроба Трухіна підкупити поліцію: НАБУ завершило розслідування
Останні новини
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
Усі новини...
Реклама: