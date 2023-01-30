Спочатку коронавірус, тепер відрядження: нардеп Трухін знову не прийшов на суд щодо хабаря
Підозрюваний у спробі підкупу патрульних поліцейських нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін вдруге не з'явився на засідання суду.
Джерело: Центр протидії корупції
Деталі: Вказано, що у Вищому антикорупційному суді 30 січня відбулося засідання у справі про пропозицію хабара на місці ДТП.
Захист Трухіна повідомив, що депутат начебто перебуває у службовому відрядженні. Адвокат просив не озвучувати куди нардеп поїхав, бо відрядження, за його словами, пов'язане зі зміцненням обороноздатності країни.
Втім, розпорядження спікера парламенту Руслана Стефанчука захист не надав, зазначають у ЦПК.
Відрядження Трухіна нібито закінчуються аж 12 лютого, а наступне відрядження у Трухіна заплановано на 14 лютого (День усіх закоханих) в Одесі.
ВАКС переніс засідання на 15 годину 15 лютого.
Що передувало: На початку січня Трухін не з'явився на підготовче засідання суду у кримінальному провадженні за обвинуваченням у пропозиції хабаря патрульному. Захисник нардепа повідомив, що Трухін захворів на коронавірус. Тоді судді дорікнули адвокату, що нардеп міг би підключатись до процесу онлайн. Захист стверджував, що Трухін вдаватиметься до такого варіанту, якщо знову не зможе приїхати в суд.
Що передувало: В кінці грудня 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу про спробу підкупу патрульних поліцейських народним депутатом Олександром Трухіним.
Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна
Передісторія:
- 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень після ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.
- 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "УП", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
- ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП".
- 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Трухін заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "примусить партія".
- Наприкінці серпня суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.