ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи на окрузі покійного Полякова

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати в окрузі № 206 на Чернігівщині, де у 2019 році був обраний нардепом Антон Поляков.

Джерело: повідомлення ЦВК

Дослівно: "Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Ломака кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року від політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

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