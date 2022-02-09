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ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи на окрузі покійного Полякова

Середа, 9 лютого 2022, 19:28
Фото: ЧЕСНО

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати в окрузі № 206 на Чернігівщині, де у 2019 році був обраний нардепом Антон Поляков.  

Джерело: повідомлення ЦВК

Дослівно: "Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Ломака кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року від політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Передісторія:

  • Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
  • Поліція вивчало такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як  самостійно, так і невідомою особою.
  • У МВС повідомили, що в організмі Полякова виявили, крім алкоголю, метадон.
  • Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі Полякова, окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.
  • У листопаді 2021 року поліція повідомила, що отримала доступ до телефону Полякова.

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Українська правда
Теми: вибориПоляковВерховна Рада
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