Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи на окрузі покійного Полякова

Середа, 9 лютого 2022, 18:28
ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи на окрузі покійного Полякова
Фото: ЧЕСНО

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати в окрузі № 206 на Чернігівщині, де у 2019 році був обраний нардепом Антон Поляков.  

Джерело: повідомлення ЦВК

Дослівно: "Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Ломака кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року від політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Реклама:

Передісторія:

  • Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
  • Поліція вивчало такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як  самостійно, так і невідомою особою.
  • У МВС повідомили, що в організмі Полякова виявили, крім алкоголю, метадон.
  • Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі Полякова, окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.
  • У листопаді 2021 року поліція повідомила, що отримала доступ до телефону Полякова.

Українська правда
Теми: вибориПоляковВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
вибори
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
У Кремлі думають, кого обрати Путіну опонентом на виборах, щоб він не виглядав "дідом"
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: