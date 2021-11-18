Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг
Четвер, 18 листопада 2021, 22:14
Поліція отримала доступ до телефону екснардепа Антона Полякова. Найближчим часом Нацполіція обіцяє провести новий брифінг та анонсувати нові подробиці.
Джерело: очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі "Право на владу"
Пряма мова Монастирського: "Зараз завершується проведення усіх необхідних експертиз. Крім того, ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова.
Я думаю, найближчим часом буде брифінг Нацполіції, яка розкаже подробиці, які, власне, склали повністю пазл, пов’язаний з цією подією".
Деталі: Монастирський пообіцяв, що МВС повністю допомагатиме новоствореній ТСК щодо розслідування смерті Полякова.
Передісторія:
- Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
- Поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як самостійно, так і невідомою особою.
- У МВС повідомили, що в організмі Полякова виявили, крім алкоголю, метадон.
- Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі Полякова, окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.
Роман Петренко, УП