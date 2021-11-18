Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг

поляков, фото з його фейсбуку

Поліція отримала доступ до телефону екснардепа Антона Полякова. Найближчим часом Нацполіція обіцяє провести новий брифінг та анонсувати нові подробиці.

Джерело: очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Монастирського: "Зараз завершується проведення усіх необхідних експертиз. Крім того, ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова.

Я думаю, найближчим часом буде брифінг Нацполіції, яка розкаже подробиці, які, власне, склали повністю пазл, пов’язаний з цією подією".

Деталі: Монастирський пообіцяв, що МВС повністю допомагатиме новоствореній ТСК щодо розслідування смерті Полякова.

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