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Росія запланувала блокаду в Чорному та Азовському морях – ЗМІ

Середа, 9 лютого 2022, 18:41
Росія запланувала блокаду в Чорному та Азовському морях – ЗМІ
Ілюстративне фото російського військового флоту. Фото: Getty Images

Експерти твердять, що Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів.

Джерело: facebook-сторінка керівника організації "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрія Клименка

Пряма мова Клименка: "Не хочемо ніякої паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів.

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Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України (12 миль – морський кордон), в Азовському – від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю".

Деталі: Експерт додає, що російське військове командування заборонило судноплавство в цих ділянках через нібито заплановані артилерійські та ракетні навчання їхнього флоту.

Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.

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За словами Клименка, Росія раніше не блокувала такі великі ділянки, через які проходять важливі морські шляхи до українських портів.

Росія заборонила прохід суден на ділянках, виділених червоним
Росія заборонила прохід суден на ділянках, виділених червоним
Мапа: Інститут Чорноморських досліджень

Передісторія: 

  • 8 лютого Росія перекинула 6 великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів спершу у Середземне, а потім у Чорне море нібито для участі у військових навчаннях.
  • ЗМІ також повідолмяли, що Росія перевозить ближче до Азовського моря швидкохідні патрульні катери з Балтійського й Каспійського морів.
  • Наприкінці грудня американські журналісти з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що російське вторгнення може початися з морського узбережжя.
  • Міністерство оборони України в грудні повідомляло, що Росія блокувала морські шляхи в Азовському морі через подібні "планові навчання" військового флоту. Тоді росіяни заборони судноплавство в 70% акваторії Азовського моря.

Українська правда
Теми: Чорне мореАзовське мореРосіяфлот
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