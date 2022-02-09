Росія запланувала блокаду в Чорному та Азовському морях – ЗМІ

Експерти твердять, що Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів.

Джерело: facebook-сторінка керівника організації "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрія Клименка

Пряма мова Клименка: "Не хочемо ніякої паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів.

Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України (12 миль – морський кордон), в Азовському – від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю".

Деталі: Експерт додає, що російське військове командування заборонило судноплавство в цих ділянках через нібито заплановані артилерійські та ракетні навчання їхнього флоту.

Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.

За словами Клименка, Росія раніше не блокувала такі великі ділянки, через які проходять важливі морські шляхи до українських портів.

Росія заборонила прохід суден на ділянках, виділених червоним Мапа: Інститут Чорноморських досліджень

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