Кузьміних прокоментував звинувачення в корупції: Це провокація

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних сказав, що не причетний до жодних корупційних процесів у тендерах щодо постачання медичного обладнання в лікарні та вважає публікацію записів нібито своїх розмов "провокацією".

Джерело: hromadske з коментарем Кузьміних

Пряма мова Кузьміних: "Одне питання, коли сідають лікарі в консиліумі й питають, яке обладнання краще зробити там, яке в цій лікарні, яке – в тій. У кожній лікарні є генеральний директор, вони хочуть закуповувати обладнання".

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Пряма мова журналістки: "Вони прислухаються до вашої позиції, що краще оця фірма?"

Пряма мова Кузьміних: "Я не знаю, чесно, чи прислуховувалися вони чи ні. Але це є колегіальне рішення".

Пряма мова журналістки: "Але ви радили якусь компанію лікарням?"

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Пряма мова Кузьміних: "Ні, ну те, що ви маєте на увазі: я приходжу до лікарні й кажу "Компанія "Пупкін" – купіть там щось". Такого не буває".

Деталі: На питання стосовно публікації Національним антикорупційним бюро записів із його розмовами, нардеп відреагував, що "це провокація". На записах НАБУ голос, схожий на голос Кузьміних, озвучує вимоги "відкатів" у представниці компанії, яка нібито перемогла в тендерах на постачанні обладнання для однієї із житомирських лікарень.

Його адвокатка додала, що вони офіційно не ознайомлювались із змістом записів і будуть подавати запит щодо джерел запису.

Народний депутат Сергій Кузьміних назвав провокацією підозру у хабарництві та запевнив, що не впливав на тендерний комітет лікарні на Житомирщині pic.twitter.com/Vqjx8dGT7w — hromadske (@HromadskeUA) February 8, 2022

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