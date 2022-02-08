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Кузьміних прокоментував звинувачення в корупції: Це провокація

Вівторок, 8 лютого 2022, 17:55
Кузьміних прокоментував звинувачення в корупції: Це провокація
Сергій Кузьміних. Фото: facebook нардепа

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних сказав, що не причетний до жодних корупційних процесів у тендерах щодо постачання медичного обладнання в лікарні та вважає публікацію записів нібито своїх розмов "провокацією". 

Джерело: hromadske з коментарем Кузьміних

Пряма мова Кузьміних: "Одне питання, коли сідають лікарі в консиліумі й питають, яке обладнання краще зробити там, яке в цій лікарні, яке – в тій. У кожній лікарні є генеральний директор, вони хочуть закуповувати обладнання".

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Пряма мова журналістки: "Вони прислухаються до вашої позиції, що краще оця фірма?"

Пряма мова Кузьміних: "Я не знаю, чесно, чи прислуховувалися вони чи ні. Але це є колегіальне рішення".

Пряма мова журналістки: "Але ви радили якусь компанію лікарням?"

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Кузьміних: "Ні, ну те, що ви маєте на увазі: я приходжу до лікарні й кажу "Компанія "Пупкін" – купіть там щось". Такого не буває".

Деталі: На питання стосовно публікації Національним антикорупційним бюро записів із його розмовами, нардеп відреагував, що "це провокація". На записах НАБУ голос, схожий на голос Кузьміних, озвучує вимоги "відкатів" у представниці компанії, яка нібито перемогла в тендерах на постачанні обладнання для однієї із житомирських лікарень.

Його адвокатка додала, що вони офіційно не ознайомлювались із змістом записів і будуть подавати запит щодо джерел запису.

Передісторія: 

  • 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря
  • 2 лютого НАБУ оприлюднило відеозапис розмови нардепа Кузьміних щодо отримання "відкатів" за укладення тендерів на медобладнання, а також із моментом отримання хабаря.
  • 3 лютого Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа "Слуги народу".
  • 7 лютого НАБУ і САП затримали чинного нардепа Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди, і його було знято з розшуку. Однак Верховний антикорупційний суд не зміг встановити особу нардепа на засіданні, оскільки він забув паспорт у Житомирі, тож засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному перенесли на 8 лютого.
  • 8 лютого ВАКС відновив засідання щодо обрання запобіжного заходу Кузьміних, однак сам нардеп не з’явився, бо буцімто поїхав до Житомира забирати паспорт. Прокурори подали клопотання про взяття під варту із правом внесення застави 49 тисяч гривень. Засідання через низку причин перенесли на ранок 11 лютого.

Теми: Антикорупційний судКузьміниххабарНАБУ
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