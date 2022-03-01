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Туреччина вважає, що Україна навряд чи проведе перемовини з Росією 2 березня

Денис КарловськийВівторок, 1 березня 2022, 22:38
Туреччина вважає, що Україна навряд чи проведе перемовини з Росією 2 березня
Турецький прапор у Стамбулі. Фото ілюстративне getty images

В адміністрації турецького президента Реджепа Таїпа Ердоґана не мають упевненості, що українська та російська делегації проведуть черговий раунд перемовин на польсько-білоруському кордоні 2 березня.

Джерело: речник Ердоґана Ібрагім Калін

Пряма мова Каліна: "Вони навряд чи проведуть зустріч у середу (2 березня – ред.).

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Скоріш за все, її перенесуть на кілька днів, ми контактуємо з обома делегаціями на перемовинах".

Деталі: Він пояснив, що вимоги Москви на перемовинах з Україною залишаються "нереалістичними".

Туреччина має надію, що російський президент Путін відведе війська та зупинить збройну агресію проти України, коли усвідомить масштаб наслідків для російської економіки від санкцій та витрат на війну.

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Перед цим, Ердоґан заявив, що підтримує політику розширення НАТО та ЄС, і закликав Росію та Україну намагатися якомога швидше досягти припинення вогню задля збереження життів.

Передісторія: 

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що перед початком перемовин щодо припинення вогню, російські окупанти мусять припинити ракетні та авіаудари по цивільному населенню в українських містах.
  • Увечері 28 лютого Ердоґан подзвонив самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку, щоби обговорити російське вторгнення в Україну та спроби налагодити перемовини щодо перемир’я.
  • 28 лютого відбулася зустріч делегацій України та Росії поблизу річки Прип’ять у прикордонних районах Гомельської області в Білорусі. За словами члена делегації, радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, сторони знайшли точки перетину щодо можливого припинення вогню та механізми імплементації, але щодо його практичного втілення повинні зустрітися ще раз на кордоні Польщі та Білорусі.
  • 1 березня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував своє посередництво в перемовинах між Україною та Росією.

Теми: ТуреччинаРосіявійнаперемир’я
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