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Лукашенко з Ердоганом обговорили російську війну в Україні 

Денис КарловськийПонеділок, 28 лютого 2022, 22:50
Лукашенко (ліворуч) і Ердоган (праворуч) Фото: Getty images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо російського вторгнення до України.

Джерело: білоруське провладне медіа "Пул первого"

Дослівно: "Головною темою розмови Лукашенко й Ердоґана стали події в центрі Європи й з огляду на це питання війни й миру.

У деталях білоруський та турецький лідери обговорили конфлікт в Україні (російське повномасштабне вторгнення до України, зокрема з території Білорусі – ред.), а також російсько-українські перемовини, які почались сьогодні (28 лютого – ред.) в Білорусі, і намір на сприянні мирному процесу".

Деталі: Розмова Лукашенка з Ердоґаном тривала понад годину.

Турецький президент висловив своє бажання долучитися до досягнення миру в Україні.

Крім того, відповідно до білоруської влади, Лукашенко нібито обговорював західні санкції проти Росії та Білорусі.

Нагадаємо: За прямої участі Лукашенка, російські окупанти здійснюють ракетні та авіаудари з території Білорусі. Зокрема, російські літаки використовують потужності білоруських військових аеродромів.

Передісторія: 

  • На думку експертів Центру оборонних стратегій, існує велика ймовірність, що Лукашенко може долучити білоруську армію до російський окупаційних військ та надіслати підрозділи для війни в Україні.
  • 27 лютого президент України Володимир Зеленський зателефонував Лукашенку та пояснив йому неможливість зіткнення українських військ із підрозділами білоруських збройних сил.
  • На початку лютого, до початку російського вторгнення, Ердоґан пропонував своє посередництво в перемовинах Зеленського з Путіним щодо деескалації в регіоні. Зеленський на таку пропозицію погодився.

Теми: ЕрдоганЛукашенковійнаРосія
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