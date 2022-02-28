Лукашенко з Ердоганом обговорили російську війну в Україні 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо російського вторгнення до України.

Джерело: білоруське провладне медіа "Пул первого"

Дослівно: "Головною темою розмови Лукашенко й Ердоґана стали події в центрі Європи й з огляду на це питання війни й миру.

У деталях білоруський та турецький лідери обговорили конфлікт в Україні (російське повномасштабне вторгнення до України, зокрема з території Білорусі – ред.), а також російсько-українські перемовини, які почались сьогодні (28 лютого – ред.) в Білорусі, і намір на сприянні мирному процесу".

Деталі: Розмова Лукашенка з Ердоґаном тривала понад годину.

Турецький президент висловив своє бажання долучитися до досягнення миру в Україні.

Крім того, відповідно до білоруської влади, Лукашенко нібито обговорював західні санкції проти Росії та Білорусі.

Нагадаємо: За прямої участі Лукашенка, російські окупанти здійснюють ракетні та авіаудари з території Білорусі. Зокрема, російські літаки використовують потужності білоруських військових аеродромів.

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