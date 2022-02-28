Лукашенко з Ердоганом обговорили російську війну в Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо російського вторгнення до України.
Джерело: білоруське провладне медіа "Пул первого"
Дослівно: "Головною темою розмови Лукашенко й Ердоґана стали події в центрі Європи й з огляду на це питання війни й миру.
У деталях білоруський та турецький лідери обговорили конфлікт в Україні (російське повномасштабне вторгнення до України, зокрема з території Білорусі – ред.), а також російсько-українські перемовини, які почались сьогодні (28 лютого – ред.) в Білорусі, і намір на сприянні мирному процесу".
Деталі: Розмова Лукашенка з Ердоґаном тривала понад годину.
Турецький президент висловив своє бажання долучитися до досягнення миру в Україні.
Крім того, відповідно до білоруської влади, Лукашенко нібито обговорював західні санкції проти Росії та Білорусі.
Нагадаємо: За прямої участі Лукашенка, російські окупанти здійснюють ракетні та авіаудари з території Білорусі. Зокрема, російські літаки використовують потужності білоруських військових аеродромів.
Передісторія:
- На думку експертів Центру оборонних стратегій, існує велика ймовірність, що Лукашенко може долучити білоруську армію до російський окупаційних військ та надіслати підрозділи для війни в Україні.
- 27 лютого президент України Володимир Зеленський зателефонував Лукашенку та пояснив йому неможливість зіткнення українських військ із підрозділами білоруських збройних сил.
- На початку лютого, до початку російського вторгнення, Ердоґан пропонував своє посередництво в перемовинах Зеленського з Путіним щодо деескалації в регіоні. Зеленський на таку пропозицію погодився.