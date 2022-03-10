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Bellingcat: Росія спробує заморозити війну через тиждень

Анастасія КалатурЧетвер, 10 березня 2022, 04:00

Росія спробує заморозити війну в Україні через  7-10 днів.

Джерело: журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв’ю

Пряма мова: "Складно назвати кінець, тому що це, скоріше за все, буде не уривчастий такий кінець – ось сьогодні закінчиться війна – боюся, це буде період, у якому буде незрозуміло, чи закінчилася війна чи ні. Але кровопролиття не буде більше, і це найголовніше.

Ми наближаємося до цього, це питання тижня – 10 днів. Тому що позиції Росії послаблюються, вони це розуміють, і їм буде вигідніше навіть не називати війну закінченою, бо вони мають зізнатися, що вона втрачена, але зупинити її на якомусь замороженому етапі".

Нагадаємо: За даними РНБО України, російські окупаційні війська використали щонайменше 95% своїх батальйонно-тактичних групп, а також зазнають втрат на всіх операційних напрямках.

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Теми: війнаРосія
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