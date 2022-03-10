Bellingcat: Россия попытается заморозить войну через неделю

Россия попытается заморозить войну в Украине через 7-10 дней.

Источник: журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью

Прямая речь: "Сложно назвать конец, потому что это скорее всего будет не отрывочный такой конец – вот сегодня закончиться война – боюсь, это будет период, в котором будет непонятно, закончилась ли война или нет. Но кровопролития не будет больше, и это самое главное.

Мы приближаемся к этому, это вопрос недели - 10 дней. Потому что позиции России ослабляются, они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна, но остановить ее на каком-то замороженном этапе".

Напомним: По данным СНБО Украины, российские оккупационные войска использовали по меньшей мере 95% своих батальонно-тактических групп, а также несут потери на всех операционных направлениях.