ЗАЕС: МАГАТЕ втратило доступ до систем моніторингу

МАГАТЕ втратило доступ до систем моніторингу ядерного матеріалу Запорізької АЕС.

Джерело: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі

Дослівно: "Він (Гроссі - ред.) заявив, що останніми днями в МАГАТЕ перестали дистанційно надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС та іншій українській атомній електростанції, яка зараз перебуває під контролем російських збройних сил, - Запорізькій АЕС".

Нагадаємо: У ніч на 4 березня російські військові увірвалися на територію Запорізької АЕС, через обстріл там почалася пожежа, яку українським рятувальникам все ж таки дозволили погасити. Окупанти взяли під контроль ЗАЕС. Персоналу дозволили працювати далі, а контакт керівництва АЕС із українським "Енергоатомом" перекрили.