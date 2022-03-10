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ЗАЭС: МАГАТЭ потеряло доступ к системам мониторинга

Анастасия КалатурЧетверг, 10 марта 2022, 05:33
ЗАЭС: МАГАТЭ потеряло доступ к системам мониторинга
ФОТО: GETTY

МАГАТЭ потеряло доступ к системам мониторинга ядерного материала Запорожской АЭС.

Источник: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси

Дословно: "Он (Гросси - ред.) заявил, что в последние дни в МАГАТЭ перестали дистанционно поступать данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и другой украинской атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем российских вооруженных сил, — Запорожской АЭС".

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Напомним: В ночь на 4 марта российские военные ворвались на территорию Запорожской АЭС, из-за обстрелов там начался пожар, который украинским спасателям все же разрешили погасить. Оккупанты взяли под контроль ЗАЭС. Персоналу разрешили работать дальше, а контакт руководства АЭС с украинским "Энергоатомом" перекрыли.

Темы: ядерное оружиеЗАЭС
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