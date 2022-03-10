Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗАЭС: МАГАТЭ потеряло доступ к системам мониторинга

Анастасия КалатурЧетверг, 10 марта 2022, 06:33
ФОТО: GETTY

МАГАТЭ потеряло доступ к системам мониторинга ядерного материала Запорожской АЭС.

Источник: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси

Дословно: "Он (Гросси - ред.) заявил, что в последние дни в МАГАТЭ перестали дистанционно поступать данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и другой украинской атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем российских вооруженных сил, — Запорожской АЭС".

Напомним: В ночь на 4 марта российские военные ворвались на территорию Запорожской АЭС, из-за обстрелов там начался пожар, который украинским спасателям все же разрешили погасить. Оккупанты взяли под контроль ЗАЭС. Персоналу разрешили работать дальше, а контакт руководства АЭС с украинским "Энергоатомом" перекрыли.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ядерное оружиеЗАЭС
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЖители Скадовска вышли на митинг против оккупантов: военные РФ открыли стрельбу

обновлено от 10:02Оккупанты отпустили 6 сотрудников и волонтеров, которых похитили из Бучанского горсовета

ОПУ на заявления РФ по нейтралитету: Модель может быть только "украинской"

Российские ракеты попали в телебашню в Виннице

Два российских истребителя Су-30см увидели дно Черного моря - сбиты возле Одессы

Россияне пытались захватить еще одну АЭС, но их отбросили – Энергоатом

Все новости...
ядерное оружие
Украинсие академики: Никто ядерное оружие у нас не создает
Россияне выдумали фейк о "ядерной программе" Украины, чтобы оправдать войну
Глава МАГАТЭ опроверг заявления России, что Украина якобы разрабатывает ядерное оружие
Последние новости
15:02
Португалия изменит закон, позволивший Абрамовичу получить гражданство
14:38
Выиграем войну и поедем в Крым: украинский школьник написал сочинение о своих планах на весну
14:37
видео ВСУ показали, как уничтожили переправу россиян
14:36
Мэр Скадовска записал видео. Говорит, что якобы ему ничего не угрожает
14:34
В 17 тысячах украинских компаний среди владельцев есть граждане России или Белоруси
14:28
Кадыров не был в Украине. УП проверила по телефону главы Чечни
14:26
Свежий отчет Генштаба: россияне обстреливали Одесщину и бомбили свои позиции на Луганщине
14:20
Sotheby's и Christie's отменяют аукционы русского искусства
14:16
11-летний мальчик, который сам пересек границу со Словакией, воссоединился с семьей
14:01
В Чехии собрали уже более 30 млн долларов на оружие для Украины
Все новости...