Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Евакуація: знову відкрито "зелені коридори" – маршрути

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 09:30
Порятунок із Ірпеня, фото Getty Images

З 9-ї ранку за київським часом відкрито гуманітарні коридори для евакуації з Сум, Тростянця, Краснопілля, Ізюму, Волновахи, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, а також із Маріуполя з розмінуванням дороги.

Джерело: міністр реінтеграції Ірина Верещук на брифінгу   

Пряма мова: "Зараз 9 година 10 березня – і ми відкриваємо гуманітарні коридори за наступними маршрутами. 

  • З міста Тростянець у напрямку міста Полтава
  • З Краснопілля в напрямку Полтави
  • З Сум у напрямку міста Полтава 
  • З Маріуполя в напрямку Запоріжжя
  • З Волновахи у напрямку міста Покровськ
  • З міста Ізюм у місто Лозова Харківської області 
  • З міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – у місто Київ".  

Деталі: Адреси збору людей Верещук не уточнила.  

Маршрути такі:

Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Люди поїдуть частково на автобусах, частоково на власному транспорті. 

Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Також частково на автобусах, частоково на власному транспорті. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Із міста Суми люди виїдуть на особистому транспорті, а з Полтави будуть відправлені автобуси для вивозу людей, які не мають особистого транспорту. 

Маріуполь - Портовське - Мангуш в обхід Нікольське - Республіка - Розівка - Більмак - Пологе - Оріхів - Запоріжжя з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. 

Волноваха - Валер’янівка - Новоандріївка - Кирилівка - Вугледар - Покровськ.

Ізюм - Мала Комишеваха - Барвенкове - Близнеці - Лозова. Автобуси для евакуації будуть їхати з міста Лозова. 

Із міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – через Стоянку й Білогородку – у Київ, Для евакуації людей будуть направлені автобуси з Києва.

Нагадаємо: 9 березня з Сум змогли евакуювати до Полтавщини понад 43 тисячі людей, із Ізюма на Харківщині через обстріли – лише 250 осіб.

Маріуполь у Донецькій області, Гостомель і Буча у Київській області перебувають в облозі з перших днів війни, там майже не вщухають обстріли, жителі ховаються у підвалах без їжі, води й зв'язку. Сумщина зазнала численних обстрілів та руйнувань.

Теми: евакуаціяСумиМаріупольКиївська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP не підтримувати свої продукти в РФ

Заступниця держсекретаря США: поки складається враження, що Путін хоче знищити Україну

відеоРосіяни заполонили McDonald's в Москві в останній день роботи закладу

Росія рапортує, що біля Львова своїми ракетами вбила 180 іноземців, нібито "найманців"

відеоЗеленський провідав у лікарні поранених військових

відеоУчасниця Олімпіади поміняла біатлонну рушницю на автомат і пішла захищати Україну

Усі новини...
Російські ескадри відійшли від Одеси до Криму, десанту поки не буде – ОВА
Українська армія здійснила під Києвом контратаку і знищила 5 ворожих танків – МВС
Ворог знову обстріляв Маріуполь з літаків: є жертви
Доставляють зброю для вбивства українців: ГУР здобуло ще один список військових РФ
Останні новини
21:41
ВІДЕОУ Харкові важка артилерія окупантів гатить по житлових кварталах
21:41
фото, відеоУ Медведчука знайшли "золотий" вагон
21:40
Російські окупанти знищили 7 лікарень і пошкодили 104, є вбиті медики
21:24
РФ готується регулюватимуть ціни на продукти
21:05
НАТО слід розглянути всі варіанти усунення Путіна, включно з убивством - британський полковник
21:00
В окупованій Волновасі росіяни вбили капелана ПЦУ
20:59
У Байдена знову відкинули заклик закрити небо над Україною
20:51
Серед загиблих на військовому полігоні Яворівський іноземців немає - Міноборони 
20:49
відеоКіму на день народження подарували міну та судочки з їжею
20:44
оновленоДеталі авіаудару РФ по школі на Миколаївщині: 4 загиблих, 3 постраждалих
Усі новини...