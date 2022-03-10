Евакуація: знову відкрито "зелені коридори" – маршрути

З 9-ї ранку за київським часом відкрито гуманітарні коридори для евакуації з Сум, Тростянця, Краснопілля, Ізюму, Волновахи, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, а також із Маріуполя з розмінуванням дороги.

Джерело: міністр реінтеграції Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "Зараз 9 година 10 березня – і ми відкриваємо гуманітарні коридори за наступними маршрутами.

З міста Тростянець у напрямку міста Полтава

З Краснопілля в напрямку Полтави

З Сум у напрямку міста Полтава

З Маріуполя в напрямку Запоріжжя

З Волновахи у напрямку міста Покровськ

З міста Ізюм у місто Лозова Харківської області

З міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – у місто Київ".

Деталі: Адреси збору людей Верещук не уточнила.

Маршрути такі:

Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Люди поїдуть частково на автобусах, частоково на власному транспорті.

Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Також частково на автобусах, частоково на власному транспорті.

Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Із міста Суми люди виїдуть на особистому транспорті, а з Полтави будуть відправлені автобуси для вивозу людей, які не мають особистого транспорту.

Маріуполь - Портовське - Мангуш в обхід Нікольське - Республіка - Розівка - Більмак - Пологе - Оріхів - Запоріжжя з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту.

Волноваха - Валер’янівка - Новоандріївка - Кирилівка - Вугледар - Покровськ.

Ізюм - Мала Комишеваха - Барвенкове - Близнеці - Лозова. Автобуси для евакуації будуть їхати з міста Лозова.

Із міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – через Стоянку й Білогородку – у Київ, Для евакуації людей будуть направлені автобуси з Києва.

Нагадаємо: 9 березня з Сум змогли евакуювати до Полтавщини понад 43 тисячі людей, із Ізюма на Харківщині через обстріли – лише 250 осіб.

Маріуполь у Донецькій області, Гостомель і Буча у Київській області перебувають в облозі з перших днів війни, там майже не вщухають обстріли, жителі ховаються у підвалах без їжі, води й зв'язку. Сумщина зазнала численних обстрілів та руйнувань.