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Евакуація: знову відкрито "зелені коридори" – маршрути

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 08:30
Евакуація: знову відкрито зелені коридори – маршрути
Порятунок із Ірпеня, фото Getty Images

З 9-ї ранку за київським часом відкрито гуманітарні коридори для евакуації з Сум, Тростянця, Краснопілля, Ізюму, Волновахи, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, а також із Маріуполя з розмінуванням дороги.

Джерело: міністр реінтеграції Ірина Верещук на брифінгу   

Пряма мова: "Зараз 9 година 10 березня – і ми відкриваємо гуманітарні коридори за наступними маршрутами. 

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  • З міста Тростянець у напрямку міста Полтава
  • З Краснопілля в напрямку Полтави
  • З Сум у напрямку міста Полтава 
  • З Маріуполя в напрямку Запоріжжя
  • З Волновахи у напрямку міста Покровськ
  • З міста Ізюм у місто Лозова Харківської області 
  • З міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – у місто Київ".  

Деталі: Адреси збору людей Верещук не уточнила.  

Маршрути такі:

Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Люди поїдуть частково на автобусах, частоково на власному транспорті. 

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Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Також частково на автобусах, частоково на власному транспорті. 

Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Із міста Суми люди виїдуть на особистому транспорті, а з Полтави будуть відправлені автобуси для вивозу людей, які не мають особистого транспорту. 

Маріуполь - Портовське - Мангуш в обхід Нікольське - Республіка - Розівка - Більмак - Пологе - Оріхів - Запоріжжя з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. 

Волноваха - Валер’янівка - Новоандріївка - Кирилівка - Вугледар - Покровськ.

Ізюм - Мала Комишеваха - Барвенкове - Близнеці - Лозова. Автобуси для евакуації будуть їхати з міста Лозова. 

Із міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – через Стоянку й Білогородку – у Київ, Для евакуації людей будуть направлені автобуси з Києва.

Нагадаємо: 9 березня з Сум змогли евакуювати до Полтавщини понад 43 тисячі людей, із Ізюма на Харківщині через обстріли – лише 250 осіб.

Маріуполь у Донецькій області, Гостомель і Буча у Київській області перебувають в облозі з перших днів війни, там майже не вщухають обстріли, жителі ховаються у підвалах без їжі, води й зв'язку. Сумщина зазнала численних обстрілів та руйнувань.

Теми: евакуаціяСумиМаріупольКиївська область
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