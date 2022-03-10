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Эвакуация: снова открыты "зеленые коридоры" – маршруты

Елена РощинаЧетверг, 10 марта 2022, 08:30
Эвакуация: снова открыты зеленые коридоры – маршруты
Спасение из Ирпеня, фото Getty Images

С 9 утра по киевскому времени открыты гуманитарные коридоры для эвакуации из Сум, Тростянца, Краснополья, Изюма, Волновахи, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, а также из Мариуполя с разминированием дороги.

Источник: министр реинтеграции Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "Сейчас 9 часов 10 марта – и мы открываем гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:

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  • Из города Тростянец в направлении города Полтава
  • Из Краснополья в направлении Полтавы
  • Из Сум в направлении города Полтава
  • Из Мариуполя в направлении Запорожья
  • Из Волновахи в направлении города Покровск
  • Из городов Изюм в город Лозовая Харьковской области
  • Из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – в город Киев".

Детали: Адреса сбора людей Верещук не уточнила.

Маршруты такие:

Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Люди частично поедут на автобусах, частично на собственном транспорте.

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Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Также частично на автобусах, частично на собственном транспорте.

Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Из города Сумы люди выедут на личном транспорте, а из Полтавы будут отправлены автобусы для вывоза людей, у которых нет личного транспорта.

Мариуполь - Портовское - Мангуш в обход Никольское - Республика - Розовка - Бильмак - Пологое - Орехов - Запорожье с обязательным разминированием по всему маршруту.

Волноваха - Валерьяновка - Новоандреевка - Кирилловка - Угледар - Покровск.

Изюм - Малая Комышеваха - Барвенково - Близнецы - Лозовая. Автобусы для эвакуации будут выезжать из города Лозовая.

Из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – через Стоянку и Белогородку – в Киев. Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Киева.

Напомним: 9 марта из Сум смогли эвакуировать в Полтавскую область более 43 тысяч человек, из Изюма в Харьковской области из-за обстрелов – только 250 человек.

Мариуполь в Донецкой области, Гостомель и Буча в Киевской области находятся в соаде с первых дней войны, там почти не утихают обстрелы, жители прячутся в подвалах без еды, воды и связи. Сумщина подверглась многочисленным обстрелам и разрушениям.

Темы: эвакуацияСумыМариупольКиевская область
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