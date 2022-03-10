У полоні вже перебуває до 700 російських солдатів

За останні 15 днів у полон задалось від 500 до 700 російських солдатів, що воювали проти України.

Джерело: Інформація, яку УП отримала в Офісі президента

Дослівно: "Дуже утруднена статистика. Тому що дуже багато вогнищ прямого бойового зіткнення і полонені потрапляють у різні наші частини.

Зараз не виходить це оперативно звести в одну таблицю".

Що передувало: 9 березня в міноборони РФ "із жалем" визнали, що в Україні воюють російські солдати строкової служби.

7 березня президент країни-агресора Володимир Путін звертався до російських жінок і пообіцяв їм, що не задіюватиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів.