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У полоні вже перебуває до 700 російських солдатів

Роман КравецьЧетвер, 10 березня 2022, 10:25

За останні 15 днів у полон задалось від 500 до 700 російських солдатів, що воювали проти України. 

Джерело: Інформація, яку УП отримала в Офісі президента

Дослівно: "Дуже утруднена статистика. Тому що дуже багато вогнищ прямого бойового зіткнення і полонені потрапляють у різні наші частини.

Зараз не виходить це оперативно звести в одну таблицю".

Що передувало: 9 березня в міноборони РФ "із жалем" визнали, що в Україні воюють російські солдати строкової служби.

7 березня президент країни-агресора Володимир Путін звертався до російських жінок і пообіцяв їм, що не задіюватиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів.

Теми: полоненіРосіявійна
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