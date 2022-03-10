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В плену уже находится до 700 русских солдат

Роман КравецЧетверг, 10 марта 2022, 09:25

За последние 15 дней в плен задались от 500 до 700 русских солдат, которые воевали против Украины.

Источник: Информация, которую УП получила в Офисе президента

Дословно: "Очень затруднена статистика. Потому что очень много очагов прямого боестолкновения и пленные попадают в разные наши части.

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Не получается все это оперативно свести в единую таблицу".

Что было ранее: 9 марта министерство обороны страны-агрессора признало, что на территории Украины воюют военнослужащие срочной службы.

7 марта президент страны-агрессора Владимир Путин обратился к российским женщинам и пообещал им, что не станет задействовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов. 

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Темы: пленныеРосcиявойна
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