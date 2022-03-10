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 "Ми не вірили до останнього": Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни

Роман ПетренкоЧетвер, 10 березня 2022, 10:32
фото: оп

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що після першої інформації про російські бомбардування зібрався і поїхав на роботу – глава держави Володимир Зеленський вже був на Банковій.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю "Українській правді"                                

Пряма мова Єрмака: "Я приїхав десь біля 2 ночі додому. Було розуміння, яка ситуація, тому що багато було інформації на той момент. Але практично за годину-півтори я уже отримав і від розвідки, і від військових інформацію про початок бойових дій. 

Тому я швидко зібрався і був уже десь біля 5-ї години ранку в Офісі президента.

Я отримав інформацію про те, що почалися бої на кордоні, і про те, що пішли бомбардування. Тому одразу, практично з перших хвилин, я був в Офісі. І коли я приїхав на Банкову, президент уже був на місці.

Ви знаєте, ми до останнього не вірили, що це станеться, чесно скажу. Ви знаєте, що було багато інформації від наших партнерів тощо. Але, все ж таки, ми не вірили. 

Ми готувалися, безумовно. І тому зараз бачимо результат – ми успішно воюємо другий тиждень. Це і є свідченням того, що всі ці місяці ми готувалися. Але не вірили до останнього".

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Деталі: Єрмак розповів, як команда Зеленського реагувала на початок війни – вони були зібрані, сконцентровані, паніки ні в кого не було, всі розуміли, що робити.

Читайте далі: Андрій Єрмак: Таку війну, як зараз, ми бачили тільки у фільмах

Теми: Андрій ЄрмакЗеленськийОфіс президентавійна
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