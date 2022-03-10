Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

 "Ми не вірили до останнього": Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни

Роман ПетренкоЧетвер, 10 березня 2022, 09:32
 Ми не вірили до останнього: Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни
фото: оп

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що після першої інформації про російські бомбардування зібрався і поїхав на роботу – глава держави Володимир Зеленський вже був на Банковій.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю "Українській правді"                                

Пряма мова Єрмака: "Я приїхав десь біля 2 ночі додому. Було розуміння, яка ситуація, тому що багато було інформації на той момент. Але практично за годину-півтори я уже отримав і від розвідки, і від військових інформацію про початок бойових дій. 

Реклама:

Тому я швидко зібрався і був уже десь біля 5-ї години ранку в Офісі президента.

Я отримав інформацію про те, що почалися бої на кордоні, і про те, що пішли бомбардування. Тому одразу, практично з перших хвилин, я був в Офісі. І коли я приїхав на Банкову, президент уже був на місці.

Ви знаєте, ми до останнього не вірили, що це станеться, чесно скажу. Ви знаєте, що було багато інформації від наших партнерів тощо. Але, все ж таки, ми не вірили. 

ВІДЕО ДНЯ

Ми готувалися, безумовно. І тому зараз бачимо результат – ми успішно воюємо другий тиждень. Це і є свідченням того, що всі ці місяці ми готувалися. Але не вірили до останнього".

Деталі: Єрмак розповів, як команда Зеленського реагувала на початок війни – вони були зібрані, сконцентровані, паніки ні в кого не було, всі розуміли, що робити.

Читайте далі: Андрій Єрмак: Таку війну, як зараз, ми бачили тільки у фільмах

Теми: Андрій ЄрмакЗеленськийОфіс президентавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Андрій Єрмак
У Зеленського обіцяють перепони для виробництва російських безпілотників
Підготовку української "формули миру" підтримали вже 58 країн – Єрмак
У Джидді погодили не всі пункти "формули миру", є деякі суперечки
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: