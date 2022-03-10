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"Мы не верили до последнего": Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны

Роман ПетренкоЧетверг, 10 марта 2022, 10:32
фото: оп

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что после первой информации о российских бомбардировках собрался и уехал на работу – глава государства Владимир Зеленский уже был на Банковой.

Источник: Ермак в интервью "Украинской правде"                  

Прямая речь Ермака: "Я приехал где-то около 2 ночи домой. Было понимание, какая ситуация, потому что много было информации на тот момент. Но практически через час-полтора я уже получил и от разведки, и от военных информацию о начале боевых действий.

Поэтому я быстро собрался и был уже около 5 часов утра в Офисе президента.

Я получил информацию о том, что начались бои на границе, и о том, что пошли бомбардировки. Поэтому сразу, практически с первых минут, я был в Офисе. И когда я приехал на Банковую, президент уже был на месте.

Вы знаете, мы до последнего не верили, что это произойдет, скажу честно. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но все же мы не верили.

Мы готовились, конечно. И потому сейчас видим результат – мы успешно воюем вторую неделю. Это и есть свидетельство того, что все эти месяцы мы готовились. Но не верили в последнее".

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Детали: Ермак рассказал, как команда Зеленского реагировала на начало войны – они были собраны, сконцентрированы, паники ни у кого не было, все понимали, что делать.

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Темы: Андрей ЕрмакЗеленскийОфис президентавойна
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