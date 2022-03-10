Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко заявив, що послав білорусів забезпечити енергопостачання ЧАЕС

Ірина БалачукЧетвер, 10 березня 2022, 12:39
Лукашенко заявив, що послав білорусів забезпечити енергопостачання ЧАЕС
Олександр Лукашенко. Скриншот з відео Пул Первого

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським спеціалістам забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС.

Джерело: білоруське державне видання БелТА

Деталі: Лукашенко розповів, що увечері 9 березня мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і той його поінформував про ситуацію в районі Чорнобильської АЕС.

Реклама:

Він також додав, що на ЧАЕС уже направили білоруських фахівців.

Пряма мова Лукашенка: "Міністру енергетики доручено негайно подати туди електроенергію. У нас лінія електропередачі з радянських часів є, вона законсервована. Її треба негайно відновити.

За тимчасовою схемою доведеться, мабуть, до підстанції Чорнобильської електростанції подавати цю електрику, щоб у штатному режимі забезпечити безпеку Чорнобильської станції. Потрібно передбачити всі варіанти".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Також БелТА повідомляє, що Лукашенко здійснить робочий візит до Росії – на 11 березня у Москві заплановані переговори з Путіним.

На порядку денному "актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічна взаємодія в умовах санкційного тиску", а також "обстановка у регіоні та Україні".

Передісторія:

Теми: БілорусьЧорнобильУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: