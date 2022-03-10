Лукашенко заявив, що послав білорусів забезпечити енергопостачання ЧАЕС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським спеціалістам забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС.

Джерело: білоруське державне видання БелТА

Деталі: Лукашенко розповів, що увечері 9 березня мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і той його поінформував про ситуацію в районі Чорнобильської АЕС.

Він також додав, що на ЧАЕС уже направили білоруських фахівців.

Пряма мова Лукашенка: "Міністру енергетики доручено негайно подати туди електроенергію. У нас лінія електропередачі з радянських часів є, вона законсервована. Її треба негайно відновити.

За тимчасовою схемою доведеться, мабуть, до підстанції Чорнобильської електростанції подавати цю електрику, щоб у штатному режимі забезпечити безпеку Чорнобильської станції. Потрібно передбачити всі варіанти".

Деталі: Також БелТА повідомляє, що Лукашенко здійснить робочий візит до Росії – на 11 березня у Москві заплановані переговори з Путіним.

На порядку денному "актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічна взаємодія в умовах санкційного тиску", а також "обстановка у регіоні та Україні".

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