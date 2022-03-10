Лукашенко заявив, що послав білорусів забезпечити енергопостачання ЧАЕС
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським спеціалістам забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС.
Джерело: білоруське державне видання БелТА
Деталі: Лукашенко розповів, що увечері 9 березня мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і той його поінформував про ситуацію в районі Чорнобильської АЕС.
Він також додав, що на ЧАЕС уже направили білоруських фахівців.
Пряма мова Лукашенка: "Міністру енергетики доручено негайно подати туди електроенергію. У нас лінія електропередачі з радянських часів є, вона законсервована. Її треба негайно відновити.
За тимчасовою схемою доведеться, мабуть, до підстанції Чорнобильської електростанції подавати цю електрику, щоб у штатному режимі забезпечити безпеку Чорнобильської станції. Потрібно передбачити всі варіанти".
Деталі: Також БелТА повідомляє, що Лукашенко здійснить робочий візит до Росії – на 11 березня у Москві заплановані переговори з Путіним.
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На порядку денному "актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічна взаємодія в умовах санкційного тиску", а також "обстановка у регіоні та Україні".
Передісторія:
- 9 березня внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.
- Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено.
- Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ.
- Згодом знеструмлену через дії російських військ ЧАЕС підключили до резервних дизельних-генераторів, вони забезпечать живлення протягом 48 годин.
- 10 березня в Офісі президента заявили, що ситуація на Чорнобильській АЕС є небезпечною, оскільки станція через дії окупантів залишилася без енергопостачання, і зараз ніхто не розуміє, що там відбувається.
- НЕК "Укренерго" заявила, що готова негайно розпочати ремонт лінії енергопостачання Чорнобильської АЕС – чекає лише "зеленого коридору".