Лукашенко заявил, что послал белорусов обеспечить энергоснабжение ЧАЭС
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС.
Источник: белорусское государственное издание БелТА
Детали: Лукашенко рассказал, что вечером 9 марта имел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и тот его проинформировал о ситуации в районе Чернобыльской АЭС.
Он также добавил, что на ЧАЭС уже направлены белорусские специалисты.
Прямая речь Лукашенко: "Министру энергетики поручено немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить.
По временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции. Надо предусмотреть все варианты".
Детали: Также БелТА сообщает, что Лукашенко совершит рабочий визит в Россию – на 11 марта в Москве запланированы переговоры с Путиным.
На повестке дня "актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления", а также "обстановка в регионе и в Украине".
Предыстория:
- 9 марта в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.
- Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен.
- Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.
- Позже обесточенную из-за действий российских войск ЧАЭС подключили к резервным дизельным-генераторам, они обеспечат питание в течение 48 часов.1
- 10 марта в Офисе президента заявили, что ситуация на Чернобыльской АЭС опасная, поскольку станция из-за действий оккупантов осталась без энергоснабжения, и сейчас никто не понимает, что там происходит.
- НЭК "Укрэнерго" заявила, что готова немедленно приступить к ремонту линии энергоснабжения Чернобыльской АЭС – ждет только "зеленого коридора".