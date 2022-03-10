Лукашенко заявил, что послал белорусов обеспечить энергоснабжение ЧАЭС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС.

Источник: белорусское государственное издание БелТА

Детали: Лукашенко рассказал, что вечером 9 марта имел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и тот его проинформировал о ситуации в районе Чернобыльской АЭС.

Он также добавил, что на ЧАЭС уже направлены белорусские специалисты.

Прямая речь Лукашенко: "Министру энергетики поручено немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить.

По временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции. Надо предусмотреть все варианты".

Детали: Также БелТА сообщает, что Лукашенко совершит рабочий визит в Россию – на 11 марта в Москве запланированы переговоры с Путиным.

На повестке дня "актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления", а также "обстановка в регионе и в Украине".

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