Дві ракети вдарили по аеропорту на Дніпропетровщині
Четвер, 10 березня 2022, 15:41
Дві ракети вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області.
Джерело: Керівник військової адміністрації Олександр Вілкул у Facebook
Пряма мова: "Тільки що два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали".
Деталі: Вілкул застерг місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Що було раніше: У Кривому Розі людей із мікрорайону Інгулець перевозили до інших місць через можливе наближення російських окупантів до міста.
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