Дві ракети вдарили по аеропорту на Дніпропетровщині

Дві ракети вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області.

Джерело: Керівник військової адміністрації Олександр Вілкул у Facebook

Пряма мова: "Тільки що два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали".

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Деталі: Вілкул застерг місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що було раніше: У Кривому Розі людей із мікрорайону Інгулець перевозили до інших місць через можливе наближення російських окупантів до міста.