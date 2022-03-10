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Дві ракети вдарили по аеропорту на Дніпропетровщині

Роман КравецьЧетвер, 10 березня 2022, 14:41

Дві ракети вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області.

Джерело: Керівник військової адміністрації Олександр Вілкул у Facebook

Пряма мова: "Тільки що два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали".

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Деталі: Вілкул застерг місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

Що було раніше: У Кривому Розі людей із мікрорайону Інгулець перевозили до інших місць через можливе наближення російських окупантів до міста.

Теми: Дніпропетровська областьВілкулКривий Рігвійна
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