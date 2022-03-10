Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Две ракеты ударили по аэропорту в Днепропетровской области

Роман КравецЧетверг, 10 марта 2022, 14:41

Две ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области.

Источник: Руководитель военной администрации Александр Вилкул в Facebook

Прямая речь: "Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали".

Реклама:

Подробности: Вилкул предостерег местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что было ранее: В Кривом Роге людей из микрорайона Ингулец перевозили в другие места из-за возможного приближения российских оккупантов к городу.

Темы: Днепропетровская областьВилкулКривой Рогвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
В пригороде Херсона оккупанты разгромили институт НААН
Оккупанты заминировали побережье водохранилища вблизи Запорожской АЭС - "Энергоатом"
В Коростене, который обстреляли из Беларуси, погибли 2 белоруса
ВСУ освободили село на Черниговщине, на других направлениях оттеснили врага
Последние новости
05:44
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: