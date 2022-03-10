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Две ракеты ударили по аэропорту в Днепропетровской области

Роман КравецЧетверг, 10 марта 2022, 15:41

Две ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области.

Источник: Руководитель военной администрации Александр Вилкул в Facebook

Прямая речь: "Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали".

Подробности: Вилкул предостерег местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что было ранее: В Кривом Роге людей из микрорайона Ингулец перевозили в другие места из-за возможного приближения российских оккупантов к городу.

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Темы: Днепропетровская областьВилкулКривой Рогвойна
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