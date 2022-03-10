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Із Бучі евакуювали вже понад 2 тисячі людей, приїхало 30 автобусів

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 19:14
Із Бучі евакуювали вже понад 2 тисячі людей, приїхало 30 автобусів
скріншот відео

Понад 2000 громадян і будинок літніх осіб евакуювали з Бучі Київської області, загалом з окупованого міста приїхало вже понад 30 автобусів.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Понад 2000 громадян і будинок літніх осіб евакуювали з Бучі: поліція Київщини зустріла перші гуманітарні колони з окупованого міста.

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Триває другий етап масштабної евакуації громадян з Ірпеня, Ворзеля, Бучі, Гостомеля та Бородянки. Автобуси з евакуйованими жителями прибувають на територію гуманітарного табору, що під Києвом.

Вже приїхало понад 30 автобусів з Бучі, які доставили жінок, дітей, постояльців будинку для літніх осіб".

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Деталі: В поліції зазначили, що евакуйованих мешканців зустрічають гарячим чаєм, працює польова кухня, громадянам надають теплі речі. На місці також працюють медики та психологи.

Очікується прибуття решти автобусів.

Що передувало: 9 березня окупанти не дали організовано забрати людей з Гостомеля, Бучі та Бородянки. Тому деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів.

Теми: евакуаціяКиївська областьвійна
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