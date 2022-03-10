Із Бучі евакуювали вже понад 2 тисячі людей, приїхало 30 автобусів
Понад 2000 громадян і будинок літніх осіб евакуювали з Бучі Київської області, загалом з окупованого міста приїхало вже понад 30 автобусів.
Джерело: Нацполіція
Дослівно: "Понад 2000 громадян і будинок літніх осіб евакуювали з Бучі: поліція Київщини зустріла перші гуманітарні колони з окупованого міста.
Триває другий етап масштабної евакуації громадян з Ірпеня, Ворзеля, Бучі, Гостомеля та Бородянки. Автобуси з евакуйованими жителями прибувають на територію гуманітарного табору, що під Києвом.
Вже приїхало понад 30 автобусів з Бучі, які доставили жінок, дітей, постояльців будинку для літніх осіб".
Деталі: В поліції зазначили, що евакуйованих мешканців зустрічають гарячим чаєм, працює польова кухня, громадянам надають теплі речі. На місці також працюють медики та психологи.
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Очікується прибуття решти автобусів.
Що передувало: 9 березня окупанти не дали організовано забрати людей з Гостомеля, Бучі та Бородянки. Тому деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів.