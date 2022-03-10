Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Бучи эвакуировали уже более 2 тысяч человек, приехало 30 автобусов

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 20:14
скриншот видео

Более 2000 граждан и дом престарелых эвакуировали из Бучи Киевской области, всего из оккупированного города приехало уже более 30 автобусов.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Более 2000 граждан и дом престарелых эвакуировали из Бучи: полиция Киевской области встретила первые гуманитарные колонны из оккупированного города.

Идет второй этап масштабной эвакуации граждан из Ирпеня, Ворзеля, Бучи, Гостомеля и Бородянки. Автобусы с эвакуированными жителями прибывают на территорию гуманитарного лагеря под Киевом.

Уже приехало более 30 автобусов из Бучи, которые доставили женщин, детей, постояльцев дома престарелых".

Детали: В полиции отметили, что эвакуированных жителей встречают горячим чаем, работает полевая кухня, гражданам предоставляют теплые вещи. На месте также работают медики и психологи.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Ожидается прибытие остальных автобусов.

Что предшествовало: 9 марта оккупанты не дали организованно забрать людей из Гостомеля, Бучи и Бородянки. Поэтому некоторые люди были вынуждены, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и уехать с колонной местных жителей.

Темы: эвакуацияКиевская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

США предоставят Украине беспилотники, которыми обладают только две страны

Возле театра в Мариуполе были надписи "Дети" для пилотов авиации

Волонтеры сообщают, что украинского парамедика "Тайру" взяли в плен

видео"Азов" показал видео охоты на танки РФ в Мариуполе

США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского

Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома

Все новости...
эвакуация
Из Сум и Тростянца за день эвакуировали 12 тысяч человек – ГСЧС
Из Сумского направления вывезли 60 тысяч человек, из Киевщины – 20 – Верещук
Эвакуацию собственным транспортом из Энергодара перенесли
Последние новости
01:56
Канада закрывает свое небо для самолетов из Беларуси
01:33
США будут платить за информацию об активах российских олигархов
01:26
Зеленский: Российская авиация целенаправленно сбросила бомбу на драмтеатр в Мариуполе
01:19
Зеленский: Нет преступления, которого бы не совершили российские военные
01:13
Зеленский рассказал о сути нового военного союза U24
01:12
Украина расплачивается за ошибки Запада – британский премьер
01:08
Россия потеряет больше, чем в афганской и чеченской войнах вместе – Зеленский
01:06
Зеленский назвал четкие приоритеты на переговорах с РФ
00:57
Украинские военные уничтожили российский СУ-25, еще один — подбили
00:54
Национализация, дядя Ваня и отсчет к дефолту: экономические итоги 16 марта
Все новости...