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Из Бучи эвакуировали уже более 2 тысяч человек, приехало 30 автобусов

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 19:14
Из Бучи эвакуировали уже более 2 тысяч человек, приехало 30 автобусов
скриншот видео

Более 2000 граждан и дом престарелых эвакуировали из Бучи Киевской области, всего из оккупированного города приехало уже более 30 автобусов.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Более 2000 граждан и дом престарелых эвакуировали из Бучи: полиция Киевской области встретила первые гуманитарные колонны из оккупированного города.

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Идет второй этап масштабной эвакуации граждан из Ирпеня, Ворзеля, Бучи, Гостомеля и Бородянки. Автобусы с эвакуированными жителями прибывают на территорию гуманитарного лагеря под Киевом.

Уже приехало более 30 автобусов из Бучи, которые доставили женщин, детей, постояльцев дома престарелых".

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Детали: В полиции отметили, что эвакуированных жителей встречают горячим чаем, работает полевая кухня, гражданам предоставляют теплые вещи. На месте также работают медики и психологи.

Ожидается прибытие остальных автобусов.

Что предшествовало: 9 марта оккупанты не дали организованно забрать людей из Гостомеля, Бучи и Бородянки. Поэтому некоторые люди были вынуждены, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и уехать с колонной местных жителей.

Темы: эвакуацияКиевская областьвойна
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