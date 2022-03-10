Збитки від нападу Росії уже сягнули $100 мільярдів – радник Зеленського

На 15-й день війни Україна від нападу Росії вже понесла збитки на суму щонайменше 100 мільярдів доларів.

Джерело: Ukraine Now з посиланням на радника президента Володимира Зеленського з економічних питань Олега Устенка

Дослівно Ukraine Now: "Внаслідок вторгнення російських військ в Україну на сьогоднішній день зруйновано інфраструктуру, будівлі та інші матеріальні цінності на суму не менше 100 мільярдів доларів".

Деталі: Також повідомляється, що війна спричинила повну зупинку 50% українських підприємств, а інша половина працює на межі своїх можливостей.

Що було раніше: В Україні запустили проєкт "Росія заплатить", який збирає дані про зруйновані окупантами об’єкти. Дані використають у міжнародних судах проти Росії для відшкодування.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після війни Україна відбудує усі знищені російськими військами міста і села за найкращими архітектурними проєктами.

Він також підписав закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать РФ чи держкомпаніям агресора.