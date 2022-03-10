Ущерб от нападения России уже достиг $100 миллиардов – советник Зеленского

На 15-й день войны Украина от нападения России уже понесла ущерб на сумму не менее 100 миллиардов долларов.

Источник: Ukraine Now со ссылкой на советника президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко

Дословно Ukraine Now: "В результате вторжения российских войск в Украину на сегодняшний день разрушены инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму не менее 100 миллиардов долларов".

Детали: Также сообщается, что война привела к остановке 50% украинских предприятий, а другая половина работает на грани своих возможностей.

Что было раньше: В Украине запустили сайт под названием "Россия заплатит", который собирает данные о разрушенных оккупантами объектах – далее их используют в международных судах против России для возмещения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после войны Украина отстроит все уничтоженные российскими войсками города и села по лучшим архитектурным проектам.

Он также подписал закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих РФ или госкомпаниям агрессора.