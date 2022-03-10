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У Харкові пожежа біля інституту, на якому може статися витік радіації

Денис КарловськийЧетвер, 10 березня 2022, 21:30
Пожежа в гуртожитку. Фото: ДСНС

У Харкові внаслідок обстрілів російських окупантів сталася пожежа біля корпусів Харківського фізико-технічного інституту.

Джерело: Суспільне Харків, очевидці з місця подій, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У корпусі інституту розташовані пристрої, пошкодження яких може призвести до радіаційного забруднення довкілля.

Близько 20:20 в місті прозвучали сирени повітряної тривоги. після цього містяни повідомляють про звуки вибухів та залпів артилерії російських окупантів.

На відео та світлиних, які поширюють очевидці в соцмережах, видно значну пожежу в районі П’ятихаток на півночі Харкова. 

Після 21:00 очевидці повідомили, що в П’ятихатках горить приміщення гуртожитку.

Доповнено: У ДСНС повідомили, що близько 20:35 виїхали гасити пожежу на 5-му поверсі гуртожитку на вулиці Вальтера, 19. На той момент горіло 6 кімнат.

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За попередніми даними рятувальників, загиблих чи постраждалих не було. 

 
Фото: пресслужба ДСНС

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Що було раніше: У ніч проти 10 березня російські загарбники гатили з артилерії по Харкову та околицях. Зруйнували найбільший ТРЦ "Нікольський", а в селі Слобожанське снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого загинуло 4 людини.

Теми: ХарківобстрілРосіявійна
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