Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове пожар возле института, на котором может произойти утечка радиации

Денис КарловскийЧетверг, 10 марта 2022, 20:30
В Харькове пожар возле института, на котором может произойти утечка радиации
Пожар в оьбщежитии. Фото: ДСНС

В Харькове в результате обстрелов русских оккупантов случился пожар возле корпусов Харьковского физико-технического института.

Источник: Суспільне Харків, очевидцы с места событий, Государствення служба по чревызайным ситуациям

Детали: В корпусе института расположены оборудование, повреждение которого может привести к радиационному загрязнению окружающей среды.

Реклама:

Около 20:20 в городе прозвучали сирены воздушной тревоги. после этого горожане сообщают о звуках взрывов и залпов артиллерии российских оккупантов.

На видео и фотографиях, распространяемых очевидцами в соцсетях, виден значительный пожар в районе Пятихаток на севере Харькова.

После 21:00 очевидцы сообщили, что в Пятихатках горит помещение общежития.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено: В ГСЧС сообщили, что около 20:35 выехали тушить пожар на 5-м этаже общежития на улице Вальтера, 19. На тот момент горело 6 комнат.

По предварительным данным, спасателей, погибших или пострадавших не было.

 
Фото: пресс-служба ГСЧС

Читайте также: История УФТИ. Как в Харькове расщепили атом и готовились к ядерному удару

Что было раньше: В ночь на 10 марта русские захватчики били из артиллерии по Харькову и окрестностям. Разрушили крупнейший ТРЦ "Никольский", а в деревне Слобожанское снаряд попал в частный дом, в результате чего погибли 4 человека.

Темы: ХарьковобстрелРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Харьков
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: