В Харькове пожар возле института, на котором может произойти утечка радиации

В Харькове в результате обстрелов русских оккупантов случился пожар возле корпусов Харьковского физико-технического института.

Источник: Суспільне Харків, очевидцы с места событий, Государствення служба по чревызайным ситуациям

Детали: В корпусе института расположены оборудование, повреждение которого может привести к радиационному загрязнению окружающей среды.

Около 20:20 в городе прозвучали сирены воздушной тревоги. после этого горожане сообщают о звуках взрывов и залпов артиллерии российских оккупантов.

На видео и фотографиях, распространяемых очевидцами в соцсетях, виден значительный пожар в районе Пятихаток на севере Харькова.

После 21:00 очевидцы сообщили, что в Пятихатках горит помещение общежития.

Дополнено: В ГСЧС сообщили, что около 20:35 выехали тушить пожар на 5-м этаже общежития на улице Вальтера, 19. На тот момент горело 6 комнат.

По предварительным данным, спасателей, погибших или пострадавших не было.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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Что было раньше: В ночь на 10 марта русские захватчики били из артиллерии по Харькову и окрестностям. Разрушили крупнейший ТРЦ "Никольский", а в деревне Слобожанское снаряд попал в частный дом, в результате чего погибли 4 человека.