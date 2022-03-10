Зеленський про ядерні погрози Путіна: Думаю, це – блеф

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін блефує, коли погрожує всьому світу ядерною зброєю.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю DIE ZEIT

Пряма мова: "Думаю, що це блеф. Одне діло – бути вбивцею. Інше діло – бути самогубцем. Будь-яке застосування ядерної зброї означатиме кінець не тільки для людини, яка її застосує. Але і для всього, що в принципі може бути дорогим в житті для цієї людини".

Деталі: За словами президента, порушення умов Будапештського меморандуму, яким Україні надавалися гарантії територіальної цілісності, зокрема, – помилка для підписантів.

Пряма мова: "У світі є такі країни, які хочуть собі ядерну зброю або які знають, що сусіди хочуть їх захопити чи відібрати у них якусь територію. Якби "Будапешт" діяв, можна було би говорити цим країнам: ось гарантії безпеки, які ви можете отримати, і тому навіть не думайте про ядерну зброю.

Агресія проти України це чіткий сигнал усьому світу: гарантії не працюють, навіть коли під ними підписалися найсильніші світу. Росія ж сама нам гарантувала безпеку. А тепер сама намагається нас знищити. Хто тепер у світі буде сподіватись на силу договорів, якщо боїться за своє існування? Тому відчутно покарати Росію за це вторгнення в Україну і домогтися звільнення нашої території – це, насправді, відновити силу міжнародного права. Захід здатний це зробити".

Згідно з Будапештським меморандумом Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї у 1994 році. Натомість Росія, Велика Британія та США гарантували її суверенітет.

Деталі: За словами Зеленського, Україна завжди пропонувала Росії переговори, але щоб "сприймати серйозно будь-які переговори – треба побачити результат".

Президент додав, що поки не бачить результату.

Чому це важливо: Україна ніколи не заявляла про відновлення ядерного статусу, лише напередодні початку війни, 19 лютого, президент Володимир Зеленський сказав, що якщо гарантій безпеки не буде Україна матиме право "вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року були піддані сумніву".

Президент Росії Володимир Путін тут же використав це у своїх цілях, додавши ядерну загрозу до абсурдних аргументів для "визнання ЛНР та ДНР" та початку війни проти України, яку пропаганда РФ називає "спецоперацією".

Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу, проте наша країна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.

Будапештський меморандум 1994 року давав Україні гарантії безпеки щодо приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Його підписали Росія, Великобританія та США, проте РФ з 2014 року чинила агресію проти України, окупувала її території, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення.

Що було раніше: