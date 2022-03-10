Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про ядерні погрози Путіна: Думаю, це – блеф

Альона Мазуренко Четвер, 10 березня 2022, 20:32
Зеленський про ядерні погрози Путіна: Думаю, це – блеф
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО З INSTAGRAM

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін блефує, коли погрожує всьому світу ядерною зброєю.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю DIE ZEIT

Пряма мова: "Думаю, що це блеф. Одне діло – бути вбивцею. Інше діло – бути самогубцем. Будь-яке застосування ядерної зброї означатиме кінець не тільки для людини, яка її застосує. Але і для всього, що в принципі може бути дорогим в житті для цієї людини".

Реклама:

Деталі: За словами президента, порушення умов Будапештського меморандуму, яким Україні надавалися гарантії територіальної цілісності, зокрема, – помилка для підписантів. 

Пряма мова: "У світі є такі країни, які хочуть собі ядерну зброю або які знають, що сусіди хочуть їх захопити чи відібрати у них якусь територію. Якби "Будапешт" діяв, можна було би говорити цим країнам: ось гарантії безпеки, які ви можете отримати, і тому навіть не думайте про ядерну зброю.

Агресія проти України це чіткий сигнал усьому світу: гарантії не працюють, навіть коли під ними підписалися найсильніші світу. Росія ж сама нам гарантувала безпеку. А тепер сама намагається нас знищити. Хто тепер у світі буде сподіватись на силу договорів, якщо боїться за своє існування? Тому відчутно покарати Росію за це вторгнення в Україну і домогтися звільнення нашої території – це, насправді, відновити силу міжнародного права. Захід здатний це зробити".

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з Будапештським меморандумом Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї у 1994 році. Натомість Росія, Велика Британія та США гарантували її суверенітет.

Деталі: За словами Зеленського, Україна завжди пропонувала Росії переговори, але щоб "сприймати серйозно будь-які переговори – треба побачити результат".

Президент додав, що поки не бачить результату.

Чому це важливо: Україна ніколи не заявляла про відновлення ядерного статусу, лише напередодні початку війни, 19 лютого, президент Володимир Зеленський сказав, що якщо гарантій безпеки не буде Україна матиме право "вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року були піддані сумніву".

Президент Росії Володимир Путін тут же використав це у своїх цілях, додавши ядерну загрозу до абсурдних аргументів для "визнання ЛНР та ДНР" та початку війни проти України, яку пропаганда РФ називає "спецоперацією".

Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу, проте наша країна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року. 

Будапештський меморандум 1994 року давав Україні гарантії безпеки щодо приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Його підписали Росія, Великобританія та США, проте РФ з 2014 року чинила агресію проти України, окупувала її території, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення.

Що було раніше: 

  • 27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.
  • У Пентагоні у відповідь заявили, що Сполучені Штати здатні захистити себе, своїх союзників та партнерів.

Теми: ЗеленськийПутінядерна зброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Резніков: Росіяни вбили більше цивільних, ніж загинуло бійців усіх структур оборони
У Харкові пожежа біля інституту, на якому може статися витік радіації
Ніжин обстріляли з "Ураганів": 2 загиблих, 8 поранених
Україна готувалася до війни, але влада не могла сказати громадянам – Данілов
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: