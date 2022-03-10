Зеленский о ядерных угрозах Путина: Думаю, это – блеф

Президент Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин блефует, когда угрожает всему миру ядерным оружием.

Источник: Зеленский в интервью DIE ZEIT

Прямая речь: "Думаю, что это блеф. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – быть самоубийцей. Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит. Но и для всего, что в принципе может быть дорогим в жизни для этого человека".

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Детали: По словам президента, нарушение условий Будапештского меморандума, которым Украине предоставлялись гарантии территориальной целостности, – ошибка для подписантов.

Прямая речь: "В мире есть такие страны, которые хотят себе ядерное оружие или знают, что соседи хотят их захватить или отобрать у них какую-то территорию. Если бы "Будапешт" действовал, можно было бы говорить этим странам: вот гарантии безопасности, которые вы можете получить, и потому даже не думайте о ядерном оружии.

Агрессия против Украины – это четкий сигнал всему миру: гарантии не работают, даже когда под ними подписались самые сильные мира. Россия сама нам гарантировала безопасность. А теперь сама пытается нас уничтожить. Кто теперь на свете будет надеяться на силу договоров, если боится за свое существование? Поэтому ощутимо наказать Россию за это вторжение в Украину и добиться освобождения нашей территории – это действительно восстановить силу международного права. Запад способен это сделать".

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Согласно Будапештскому меморандуму Украина добровольно отказалась от ядерного оружия в 1994 году. Россия, Великобритания и США гарантировали ее суверенитет.

Детали: По словам Зеленского, Украина всегда предлагала России переговоры, но чтобы "воспринимать серьезно любые переговоры – нужно увидеть результат".

Президент добавил, что пока не видит результата.

Почему это важно: Украина никогда не заявляла о возобновлении ядерного статуса, лишь накануне начала войны, 19 февраля, президент Владимир Зеленский сказал, что если гарантий безопасности не будет Украина будет иметь право "считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению".

Президент России Владимир Путин тут же использовал это в своих целях, добавив ядерную угрозу к абсурдным аргументам для "признания ЛНР и ДНР" и начала войны против Украины, которую пропаганда РФ называет "спецоперацией".

По состоянию на 1991 год, у Украины был третий по размеру ядерный арсенал мира, однако наша страна утратила ядерный статус 2 июня 1996 года.

Будапештский меморандум 1994 года давал Украине гарантии безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Его подписали Россия, Великобритания и США, однако РФ с 2014 года совершала агрессию против Украины, оккупировала ее территории, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.

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