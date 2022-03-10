Мешканець Харкова за 40 тисяч гривень продав РФ координати об’єктів для удару

Правоохоронці затримали мешканця Харкова, який за винагороду в 40 тисяч гривень надав військам РФ координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста та військового об’єкту.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Дослівно: "Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації – відзначити в електронному вигляді координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу "Салтівський" та ФЕД (військовий об’єкт). Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч грн.

1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об‘єктів".

Деталі: За словами Венедіктової, мешканець Харкова затриманий правоохоронними органами.