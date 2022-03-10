Житель Харькова за 40 тысяч гривен продал РФ координаты объектов для удара

Правоохранители задержали жителя Харькова, который за вознаграждение в 40 тысяч гривен предоставил войскам РФ координаты расположения объекта критической инфраструктуры города и военного объекта.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Дословно: "Тварь из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ей на тот момент лица. Звонившая тварь представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 тысяч гривен за предоставление важной информации – отметить в электронном виде координаты расположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебзавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект). Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч гривен.

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1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами рядом с одним из объектов".

Детали: По словам Венедиктовой, житель Харькова задержан правоохранительными органами.