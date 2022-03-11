Кадиров жаліється на бандерівців: повідомляють родичам солдатів про їхню смерть в Україні

Українці дзвонять родичам солдатів-окупантів родом із Чечні та інформують їх близьких про смерть військовослужбовців росармії в Україні. Голові Чечні Рамзану Кадирову це не подобається, оскільки, на його переконання, вони нібито живі – але без зв'язку.

Джерело: Кадиров, якого цитують РИА Новости

Деталі: Він заявив, що казати родичам про смерть російського солдата "це мерзенні та низькі методи психологічного впливу".

Кадиров переконує, що номери мобільних телефонів цих родичів "бандерівські банди" знаходять нібито у відкритих базах даних, при цьому не уточнює, де саме в інтернеті опубліковано поіменний список складу військ, кинутих на війну в Україну з Чечні, та де вказані мобільні номери родичів цих військовослужбовців.

Важливо: Українські бійці справді часто після вдалих боїв з ворогом збирають російські телефони, які знаходять у небіжчиків, та телефонують у Росію за номерами, які підписані у пристроях "мама" або "тато" - щоб повідомити людей про смерть їх сина в Україні при спробі окупації чужої країни.

Пряма мова Кадырова: "Вони, використовуючи загальнодоступні бази телефонів, обдзвонюють родичів військовослужбовців і повідомляють їм про їхню (солдатів - УП) смерть. Звичайно, це неправда, але родичі часом не можуть додзвонитися до військовослужбовця, тому що він знаходиться на важливому завданні і не може використовувати стільниковий зв'язок".

Деталі: Кадиров назвав повідомлення росіянам інформації про реальні втрати серед окупаційних військ "фашистськими методами".

Нагадаємо:

Москва всіляко приховує масштаби втрат в Україні від населення РФ, оскільки і Володимир Путін, і більшість росіян очікували, що "військова операція" буде дуже швидкою та легкою. Але з 7 березня путінський наступ практично захлинувся, а за два тижні війни втрати Росії в живій силі склали близько 12 тисяч військовослужбовців (дані уточнюються), і багато ліквідованих окупантів дійсно були родом з Чечні.

Увечері 26 лютого стало відомо про розгром під Гостомелем підрозділу, який вважався в РФ елітним - 141 спеціального моторизованого полку військ Нацгвардії РФ імені Героя Росії Ахмат-Хаджі Кадирова. Генерал Магомед Тушаєв, який очолював його, був близький до голови Чечні Рамзана Кадирова. Тушаєва ліквідовано Збройними силами України.

1 березня Рамзану Кадирову довелося частково визнати втрати чеченської "гвардії" в Україні.