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Кадыров жалуется на бандеровцев: сообщают родственникам солдат об их смерти в Украине

"Украинская правда"Пятница, 11 марта 2022, 00:21
Рамзан Кадыров, фото РИА Новости

Украинцы звонят родственникам солдат-оккупантов родом из Чечни и информируют их близких о смерти военнослужащих росармии в Украине. Главе Чечни Рамзану Кадырову это не нравится поскольку, по его убеждению, они якобы живы – но без связи.

Источник: Кадыров, которого цитируют РИА Новости

Детали: Он заявил, что сообщать родственникам о смерти российского солдата "это мерзкие и низкие методы психологического воздействия".

Кадыров убеждает, что номера мобильных телефонов этих родственников "бандеровские банды" находят якобы в открытых базах данных, при этом не уточняет, где именно в интернете опубликован поименный список состава войск, направленных на войну в Украину из Чечни, и где указаны мобильные номера родственников этих военнослужащих.

Важно: Украинские бойцы действительно часто после удачных боев с врагом собирают находящиеся у покойников российские телефоны и звонят в РФ по номерам, которые подписаны в устройствах "мама" или "папа" - чтобы сообщить людям о смерти их сына в Украине при попытке оккупации чужой страны.

Прямая речь Кадырова: "Они, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти. Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь".

Детали: Кадыров назвал сообщение россиянам информации о потерях среди оккупационных войск "фашистскими методами".

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Напомним:

Москва всячески скрывает масштабы потерь в Украине от населения РФ, поскольку и Владимир Путин, и большинство россиян ожидали, что "военная операция" будет очень быстрой и легкой. Но с 7 марта путинское наступление практически захлебнулось, а за две недели войны потери России в живой силе составили около 12 тысяч военнослужащих (данные уточняются), и многие из ликвидированных оккупантов действительно были родом из Чечни.

Вечером 26 февраля стало известно о разгроме под Гостомелем подразделения, считающегося в РФ элитным – 141-го специального моторизованного полка войск Нацгвардии РФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Возглавлявший его близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову генерал Магомед Тушаев был ликвидирован Вооруженными силами Украины.

1 марта Рамзану Кадырову пришлось частично признать потери чеченской "гвардии" в Украине.

Темы: КадыровУкраинавойна
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