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Украинская ПВО разбила две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 01:17
иллюстративный фото с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Вооруженные силы Украины 10 марта уничтожили две большие колонны вражеской техники и поразили 10 самолетов оккупантов.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно: "10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники российских фашистских оккупантов.

По предварительной информации – это полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и др.".

Детали: По информации зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражены четыре воздушные цели – предварительно, три штурмовика Су-25 кафиров и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России.

По информации авиации Воздушных Сил тоже поражены не менее четырех воздушных целей, преимущественно самолеты Су-25.

Также есть информация и от подразделений Сухопутных войск, подтвержденная фотоматериалами, которые на разных направлениях сбили два штурмовика кафиров Су-25. Один из них – американским "Стингером".

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Поэтому есть данные о поражении десяти самолетов российских оккупантов, бомбивших мирные города украинцев.

"Информация будет уточнена и обнародована на официальных источниках", – говорится в сообщении.

Кроме того, авиационные беспилотные комплексы "Байрактар ТВ-2" уничтожили 10 марта ЗРК Бук М-1 и другие цели.

Напомним: Несколько белларуских СМИ в четверг вечером сообщают о возможном падении военного самолета в приграничном с Украиной городе Лунинец.

Темы: войнаВооруженные силыавиаРосcия
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