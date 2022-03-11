Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинская ПВО разбила две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 00:17
Украинская ПВО разбила две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов
иллюстративный фото с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Вооруженные силы Украины 10 марта уничтожили две большие колонны вражеской техники и поразили 10 самолетов оккупантов.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно: "10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники российских фашистских оккупантов.

Реклама:

По предварительной информации – это полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и др.".

Детали: По информации зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражены четыре воздушные цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России.

По информации авиации Воздушных Сил тоже поражены не менее четырех воздушных целей, преимущественно самолеты Су-25.

ВИДЕО ДНЯ

Также есть информация и от подразделений Сухопутных войск, подтвержденная фотоматериалами, которые на разных направлениях сбили два штурмовика оккупантов Су-25. Один из них – американским "Стингером".

Поэтому есть данные о поражении десяти самолетов российских оккупантов, бомбивших мирные города украинцев.

"Информация будет уточнена и обнародована на официальных источниках", – говорится в сообщении.

Кроме того, авиационные беспилотные комплексы "Байрактар ТВ-2" уничтожили 10 марта ЗРК Бук М-1 и другие цели.

Напомним: Несколько белларуских СМИ в четверг вечером сообщают о возможном падении военного самолета в приграничном с Украиной городе Лунинец.

Темы: войнаВооруженные силыавиаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
В Херсонской области российские захватчики пытаются создать "комендатуры"
Под Киевом стоят кадыровцы, которые не дают отступать войскам РФ – Вениславский
Враг нанес удар по Луцку и Днепру, есть жертвы
По Ивано-Франковску был удар – мэр
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: