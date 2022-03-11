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По Ивано-Франковску был удар – мэр

Елена РощинаПятница, 11 марта 2022, 07:01

В Ивано-Франковске произошли взрывы в районе аэропорта, а система тревоги не сработала, сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Источник: Марцинкив в Facebook и Telegram, "Суспільне новини"

Прямая речь Марцинкива: "Враг нанес удар по Франковску! Разбираемся, почему не сработала система тревоги".

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Детали: Мэр Ивано-Франковска Марцинков подтвердил, что в городе были взрывы.

Он попросил людей, живущих в районе аэропорта, впоследствии покинуть эти места – но сейчас оставаться в укрытиях.

"Жители Крыховцев, Чукаловки, Опрышевцев, микрорайона "городок"! Не уезжайте сейчас из дома и не перемещайтесь в ближайшее время по территории ваших районов! Пока держитесь дома ради вашей безопасности! Когда опасность пройдет – сообщу!", – добавил мэр.

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Электроавтотранс сообщил, что временно ограничили движение транспорта в районе аэропорта.

Марцинкив попросил жителей Ивано-Франковска не выставлять фото и место взрывов, чтобы не сдавать врагу локации.

Марцинкив отметил, что это уже второй удар по Ивано-Франковску за время войны. 

Также удары в пятницу произошли на Волыни – по аэродрому в Луцке.

Напомним: 24 февраля, в первый день войны, в Ивано-Франковске прогремели взрывы в районе аэропорта, после этого произошло возгорание здания горюче-смазочных материалов аэропорта. 

УП, дополнено
Темы: Ивано-Франковсквойна
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