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Путін вирішив передати бойовикам ОРДЛО "трофеї", включаючи засоби ППО

Олена РощінаП'ятниця, 11 березня 2022, 10:11

Росія погрожує передати бойовикам ОРДЛО озброєння західного виробництва, нібито захоплене в Україні російськими військовими, включаючи переносні зенітно-ракетні комплекси та протитанкові керовані ракети.

Джерело: РИА Новости в Telegram та "Реальное время"

Деталі: На засіданні Ради безпеки РФ російський президент підтримав ідею міністра оборони.

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Сергій Шойгу запропонував передати на озброєння т.зв. "ДНР" та "ЛНР" трофейні ПЗРК, ПТУР, а також танки та стрілецьку зброю

Також мова нібито може йти про Javelin та Stinger.

За словами Шойгу, зброя зібралася у великій кількості.

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Путін підтримав і ідею про передачу "трофейної" зброї, і ідею направлення "добровольців" на Донбас.

Шойгу доповів Путіну про зміцнення західних рубежів. Путін сказав, що це вимагає окремого розгляду, "треба підготувати пропозиції".

Теми: РосіявійнаОРДЛО
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