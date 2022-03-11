Путін вирішив передати бойовикам ОРДЛО "трофеї", включаючи засоби ППО
Росія погрожує передати бойовикам ОРДЛО озброєння західного виробництва, нібито захоплене в Україні російськими військовими, включаючи переносні зенітно-ракетні комплекси та протитанкові керовані ракети.
Джерело: РИА Новости в Telegram та "Реальное время"
Деталі: На засіданні Ради безпеки РФ російський президент підтримав ідею міністра оборони.
Сергій Шойгу запропонував передати на озброєння т.зв. "ДНР" та "ЛНР" трофейні ПЗРК, ПТУР, а також танки та стрілецьку зброю
Також мова нібито може йти про Javelin та Stinger.
За словами Шойгу, зброя зібралася у великій кількості.
Путін підтримав і ідею про передачу "трофейної" зброї, і ідею направлення "добровольців" на Донбас.
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Шойгу доповів Путіну про зміцнення західних рубежів. Путін сказав, що це вимагає окремого розгляду, "треба підготувати пропозиції".