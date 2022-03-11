Путин решил передать боевикам ОРДЛО "трофеи", включая средства ПВО

Россия грозится передать боевикам ОРДЛО вооружение западного производства, якобы захваченное в Украине российскими военными, включая переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты.

Источник: РИА Новости в Telegram и "Реальное время"

Детали: На заседании Совета безопасности РФ российский президент поддержал идею министра обороны.

Сергея Шойгу предложил передать на вооружение т.н. "ДНР" и "ЛНР" трофейные ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие

Также речь якобы может идти о Javelin и Stinger.

По словам Шойгу, оружие скопилось в большом количестве.

Путин поддержал и идею о передаче "трофейного" оружия, и идею направления "добровольцев" на Донбасс.

Шойгу также доложил Путину об укреплении западных рубежей. Путин сказал, что это требует отдельного рассмотрения, "надо подготовить предложения".