На Сумщині поліція з мешканцями взяли в полон 29 російських окупантів
П'ятниця, 11 березня 2022, 12:04
Жителі села на Сумщині повідомили в поліцію про 29 російських окупантів, які вештались полями, і правоохоронці спільно з теробороню їх затримали.
Джерело: пресслужба Національної поліції
Дослівно: "Завдяки небайдужим жителям Роменщини поблизу одного із сіл, в полі була помічена група підозрілих осіб у військовій формі.
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Поліцейські разом з представниками територіальної оборони одразу відреагували на звернення та затримали 29 військовослужбовців Російської Федерації".
Деталі: Полонені твердять, що вони рухалися в напрямку кордону по своїх мапах.
Окупантів передали до правоохоронних органів, де будуть з’ясовані обставини всіх злочинів, які вони скоїли суверенітету та територіальної цілісності України.
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Передісторія:
- Офіс президента в коментарі УП сказав, що станом на 10 березня в Україні захопили в полон від 500 до 700 російських окупантів. За словами співрозмовників на Банковій, статистика наразі дуже утруднена через активні бойові дії та, відповідно, динамічні зміни в кількості полонених.
- 9 березня в міноборони РФ "із жалем" визнали, що в Україні воюють російські солдати строкової служби.