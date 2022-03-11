На Сумщині поліція з мешканцями взяли в полон 29 російських окупантів

Жителі села на Сумщині повідомили в поліцію про 29 російських окупантів, які вештались полями, і правоохоронці спільно з теробороню їх затримали.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "Завдяки небайдужим жителям Роменщини поблизу одного із сіл, в полі була помічена група підозрілих осіб у військовій формі.

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Поліцейські разом з представниками територіальної оборони одразу відреагували на звернення та затримали 29 військовослужбовців Російської Федерації".

Деталі: Полонені твердять, що вони рухалися в напрямку кордону по своїх мапах.

Окупантів передали до правоохоронних органів, де будуть з’ясовані обставини всіх злочинів, які вони скоїли суверенітету та територіальної цілісності України.

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