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В Сумской области полиция с жителями взяли в плен 29 русских оккупантов

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 12:04
В Сумской области полиция с жителями взяли в плен 29 русских оккупантов

Жители села в Сумской области сообщили в полицию о 29 русских оккупантах, блуждающим по полям, и ​​правоохранители совместно с теробороной их задержали.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "Благодаря небезразличным жителям Роменского района вблизи одного из сел, в поле была замечена группа подозрительных лиц в военной форме.

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Полицейские вместе с представителями территориальной обороны сразу отреагировали на обращение и задержали 29 военнослужащих Российской Федерации".

Детали: Пленные утверждают, что они двигались в направлении границы по своим картам.

Оккупантов передали в правоохранительные органы, где будут выяснены обстоятельства всех преступлений, совершенных ими против суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Предыстория:

  • Офис президента в комментарии УП сказал, что на 10 марта в Украине захватили в плен от 500 до 700 русских оккупантов. По словам собеседников на Банковой, ведение статистики сейчас очень затруднительно из-за активных боевых действий и, соответственно, динамических изменений в количестве пленных.
  • 9 марта министерство обороны страны-агрессора признало, что на территории Украины воюют военнослужащие срочной службы.

Темы: РосcиявойнапленныеСумская область
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