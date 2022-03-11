В Сумской области полиция с жителями взяли в плен 29 русских оккупантов
Жители села в Сумской области сообщили в полицию о 29 русских оккупантах, блуждающим по полям, и правоохранители совместно с теробороной их задержали.
Источник: пресс-служба Национальной полиции
Дословно: "Благодаря небезразличным жителям Роменского района вблизи одного из сел, в поле была замечена группа подозрительных лиц в военной форме.
Полицейские вместе с представителями территориальной обороны сразу отреагировали на обращение и задержали 29 военнослужащих Российской Федерации".
Детали: Пленные утверждают, что они двигались в направлении границы по своим картам.
Оккупантов передали в правоохранительные органы, где будут выяснены обстоятельства всех преступлений, совершенных ими против суверенитета и территориальной целостности Украины.
Предыстория:
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