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Арестович і СБУ просять білорусів не дати втягнути себе в авантюру РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 17:18
Олексій Арестович, фото ОП

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович просить білорусів не дати втягнути себе в авантюру РФ і не брати участі у війні проти України.

Джерело: звернення Арестовича, СБУ

Дослівно Арестович: "Шановні білоруси! Сьогодні Лукашенко у Москві. Саме під цей його візит о 14:00 російські літаки вдарили по території України на Рівненщині, зробили петлю та вдарили по території Білорусі, після чого білоруські солдати радісно колонами пішли у бік білоруського кордону".

"Ми не збираємося воювати з білорусами, а ви не повинні дозволити себе втягнути в цю злочинну авантюру, яку росіяни провокують свідомо".

Деталі: Арестович наголосив, що білорусам не потрібна ця авантюра РФ.

"Ми за 15 днів знищили понад 12 тисяч російських військових. Не треба вам потрапляти в їх число, це не потрібно Білорусі", - сказав він.

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Разом з тим, у Службі безпеки України також заявили, що українські військові не планували і не планують вчиняти жодних агресивний дій стосовно Білорусі.

Дослівно СБУ: "Водночас офіційно заявляємо: українські військові не планували і не планують вчиняти жодних агресивний дій стосовно Республіки Білорусь!

Звертаємось до білоруського народу – не дайте використати себе у злочинній війні!

Адже ви ніколи не були окупантами і вбивцями! Не ставайте ними і зараз заради інтересів Кремля!".

Що передувало: У п'ятницю Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що російські літаки розвернулися над Україною, після чого завдали удару по території Білорусі.

Перед цим міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що російські окупанти планують обстріляти Білорусь з території України, щоб втягнути у війну. 

Теми: БілорусьСБУОфіс президентавійна
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