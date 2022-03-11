Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Арестович и СБУ просят белорусов не дать втянуть себя в авантюру РФ

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 17:18
Алексей Арестович, фото ОП

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович просит белорусов не дать втянуть себя в авантюру РФ и не принимать участие в войне против Украины.

Источник: обращение Арестовича, СБУ

Дословно Арестович: "Уважаемые белорусы! Сегодня Лукашенко в Москве. Именно под этот его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы".

"Мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны позволить себя втянуть в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют совершенно сознательно".

Детали: Арестович подчеркнул, что белорусам не нужна эта авантюра РФ.

"Мы за 15 дней уничтожили больше 12 тысяч российских военных. Не надо вам попадать в их число, это не нужно Беларуси", - сказал он.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Вместе с тем, в Службе безопасности Украины также заявили, что украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Беларуси.

Дословно СБУ: "В то же время официально заявляем: украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь!

Обращаемся к белорусскому народу – не дайте использовать себя в преступной войне!

Вы ведь никогда не были оккупантами и убийцами! Не становитесь ими и сейчас ради интересов Кремля!".

Что предшествовало: В пятницу командование Воздушных сил заявило, что российские самолеты развернулись над Украиной, после чего нанесли удар по территории Беларуси.

Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о том, что российские оккупанты планируют обстрелять Беларусь с территории Украины, чтобы втянуть в войну. 

Темы: БеларусьСБУОфис президентавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Мерефе под Харьковом в результате обстрелов оккупантов погиб 21 человек

ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии Гаврилова – журналист

видеоЛукашенко: Путин предлагает Зеленскому приемлемый вариант "мира"

Враг пытается выйти на границы Донецкой и Луганской области – Генштаб

В драмтеатре Мариуполя люди выжили, здание выдержало удар бомбы – Денисова

Россия пригрозила Боснии украинским сценарием

Все новости...
Беларусь
Российские самолеты нанесли удар по Беларуси со стороны Украины – ВСУ
Оккупанты будут стрелять по Беларуси, чтобы втянуть в войну – Резников
Лукашенко в Москве заявил, что Украина хотела напасть на Беларусь – покажет Путину "какие-то карты"
Последние новости
17:52
Министр агрополитики: запасов хватит на годы
17:51
Кадыров заявил, что отправляет в Украину еще 1000 своих солдат
17:48
Актриса Оксана Швец погибла во время ракетного обстрела
17:40
Из Броварского района Киевской области проходит эвакуация
17:37
ВИДЕОЗеленский посетил в больнице людей, которых обстреляли во время эвакуации из Ворзеля
17:30
Канада расширила санкции против режима Лукашенко за поддержку российского вторжения
17:22
В Харькове предлагают переименовать улицы, связанные с Россией или СССР
17:15
KSE: за неделю военные убытки выросли более чем на 8 миллиардов
17:06
Эрдоган предложил Путину поговорить с Зеленским в Турции
17:03
В будущем создадут новый альянс по безопасности Европы – ОП
Все новости...