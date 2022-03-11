Арестович и СБУ просят белорусов не дать втянуть себя в авантюру РФ

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович просит белорусов не дать втянуть себя в авантюру РФ и не принимать участие в войне против Украины.

Источник: обращение Арестовича, СБУ

Дословно Арестович: "Уважаемые белорусы! Сегодня Лукашенко в Москве. Именно под этот его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы".

"Мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны позволить себя втянуть в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют совершенно сознательно".

Детали: Арестович подчеркнул, что белорусам не нужна эта авантюра РФ.

"Мы за 15 дней уничтожили больше 12 тысяч российских военных. Не надо вам попадать в их число, это не нужно Беларуси", - сказал он.

Вместе с тем, в Службе безопасности Украины также заявили, что украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Беларуси.

Дословно СБУ: "В то же время официально заявляем: украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь!

Обращаемся к белорусскому народу – не дайте использовать себя в преступной войне!

Вы ведь никогда не были оккупантами и убийцами! Не становитесь ими и сейчас ради интересов Кремля!".

Что предшествовало: В пятницу командование Воздушных сил заявило, что российские самолеты развернулись над Украиной, после чего нанесли удар по территории Беларуси.

Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о том, что российские оккупанты планируют обстрелять Беларусь с территории Украины, чтобы втянуть в войну.