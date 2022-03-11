Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Арестович и СБУ просят белорусов не дать втянуть себя в авантюру РФ

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 16:18
Арестович и СБУ просят белорусов не дать втянуть себя в авантюру РФ
Алексей Арестович, фото ОП

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович просит белорусов не дать втянуть себя в авантюру РФ и не принимать участие в войне против Украины.

Источник: обращение Арестовича, СБУ

Реклама:

Дословно Арестович: "Уважаемые белорусы! Сегодня Лукашенко в Москве. Именно под этот его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы".

"Мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны позволить себя втянуть в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют совершенно сознательно".

Детали: Арестович подчеркнул, что белорусам не нужна эта авантюра РФ.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы за 15 дней уничтожили больше 12 тысяч российских военных. Не надо вам попадать в их число, это не нужно Беларуси", - сказал он.

Вместе с тем, в Службе безопасности Украины также заявили, что украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Беларуси.

Дословно СБУ: "В то же время официально заявляем: украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь!

Обращаемся к белорусскому народу – не дайте использовать себя в преступной войне!

Вы ведь никогда не были оккупантами и убийцами! Не становитесь ими и сейчас ради интересов Кремля!".

Что предшествовало: В пятницу командование Воздушных сил заявило, что российские самолеты развернулись над Украиной, после чего нанесли удар по территории Беларуси.

Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о том, что российские оккупанты планируют обстрелять Беларусь с территории Украины, чтобы втянуть в войну. 

Темы: БеларусьСБУОфис президентавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Беларусь
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: