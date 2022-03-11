Зеленський пообіцяв полякам святкувати перемогу над Росією разом

Президент Володимир Зеленський виступив перед обома палатами польського парламенту, урядом та президентом, і запевнив, що перемогу над Росією українці відсвяткують зі справжнім братнім народом – поляками.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Вважається, що цифра сім приносить щастя – саме стільки сусідів Бог дав Україні. Чи приносить це щастя нам? Відповідь сьогодні знає вже весь світ. А краще за інших її знають 78 українських дітей, які загинули від ракет і обстрілів РФ. Сусіда, який приніс на нашу землю війну і біду, сусіда, який, вочевидь, діє без Бога.

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Коли є той, хто б’є по-звірячому, дуже важливо мати того, хто підставить плече. І коли у твій дім ступає нога ворога, він протягне руку допомоги.

Просто вже за перший день війни, стало ясно і мені, і всім українцям, і – я впевнений – стало ясно всім полякам, що між нашими народами більше немає кордонів. Будь-яких фізичних, будь-яких історичних, будь-яких особистих, будь-яких людських.

Між нашими народами панує мир. Мир між рідними. Мир між братами. І я дуже хочу, щоб ці слова почули наші спільні сусіди – білоруси. Мир між рідними, мир між сусідами, мир між братами – ми маємо прийти до цього і з ними.

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Я нагадаю слова світлої пам’яті президента Республіки Польща Лєха Качинського, сказані в Тбілісі у 2008 році: "Ми чудово знаємо: нині Грузія, завтра Україна, післязавтра – країни Балтії, а потім, можливо, прийде час на мою країну Польщу".

24 лютого настало це страшне "завтра". "Завтра" для України, про яке говорив президент Качинський.

Якщо Бог дасть, ми переживемо, і обов’язковомо переможемо в цій війні – ми розділимо з нашими братами і сестрами. Це наша велич і ваша велич. Це боротьба за нашу свободу, і це боротьба за вашу свободу".

Деталі: Зеленський сказав, що на початку своєї каденції відносини між Польщею та Україною були дещо прохолодні. Однак, за 16 днів повномасштабної російсько-української війни він переконався, що Польща першою бореться за Україну у світі та серед країн-членів ЄС. За його словами, Україна захищає із Польщею виконує історичну місію із захисту свободи в Європі.

Президент назвав польського президента Анджея Дуду своїм другом, і сказав, що Польща на ділі сформувала союз з Україною.

Він подякував за допомогу Польщі для українців, які вимушено покинули Україну через бойові дії, та дипломатичні зусилля в Євросоюзі та Північноатлантичному альянсі щодо надання військової та фінансової підтримки Україні.

Крім того, український президент згадав про авіакатастрофу в Смоленську у квітні 2010 року, де загинула політична та військова еліта Польщі. Він нагадав, що Росія всіляко перешкоджала неупередженому слідству, тому поляки мають розуміти українців стосовно спільного ворога.

Наприкінці промови Зеленський польською мовою проголосив гасло "Нехай живе вільна Польща! Нехай живе вільна Україна!". Після його виступу депутати Сейму та члени Сенату Польщі спільно з гостями в ложах парламенту аплодували Зеленському стоячи впродовж майже хвилини.

Серед присутніх був також і посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Нагадаємо: У серпні 2008 року, коли Росія розпочала військове вторгнення в Грузію, окупувавши регіон Південної Осетії, президент Польщі Лєх Качинський поїхав до Тбілісі підтримати президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в опорі російським військам. Разом із ним полетіли президент України Віктор Ющенко, президент Литви Валдас Адамкус, президент Естонії Томас Гендрік Ільвес і прем’єр-міністр Латвії Івар Ґодманіс.

Саме з такої нагоди Качинський виголосив у Тбілісі промову про те, що путінська Росія і надалі буде чинити спроби військової окупації країн Східної Європи.

10 квітня 2010 року Качинський загинув разом із 95 людьми на борту літака Ту-154 під Смоленськом у Росії.

Передісторія: