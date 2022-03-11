Зеленский пообещал полякам праздновать победу над Россией вместе

Президент Владимир Зеленский выступил перед двумя палатами польского парламента, правительством и президентом, и заверил, что победу над Россией украинцы отпразднуют с настоящим братским народом – поляками.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Считается, что цифра семь приносит счастье – именно столько соседей Бог дал Украине. Приносит ли это счастье нам? Ответ сегодня знает весь мир. А лучше других ее знают 78 украинских детей, погибших от ракет и обстрелов РФ. Соседа, принесшего на нашу землю войну и беду, соседа, который, очевидно, действует без Бога.

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Когда есть тот, кто бьет по-зверски, очень важно иметь того, кто подставит плечо. И когда в твой дом ступает нога врага, он протянет руку помощи.

Просто уже за первый день войны стало ясно и мне, и всем украинцам, и – я уверен – стало ясно всем полякам, что между нашими народами больше нет границ. Какие-либо физические, какие-либо исторические, какие-либо личные, какие-либо человеческие.

Между нашими народами царит мир. Мир между родными. Мир между братьями. И я очень хочу, чтобы эти слова услышали наши общие соседи – белорусы. Мир между родными, мир между соседями, мир между братьями – мы должны прийти к этому и с ними.

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Я напомню слова светлой памяти президента Республики Польша Леха Качиньского, сказанные в Тбилиси в 2008 году: "Мы прекрасно знаем: сейчас Грузия, завтра Украина, послезавтра – страны Балтии, а потом, возможно, придет время на мою страну Польшу".

24 февраля наступило это страшное завтра. "Завтра" для Украины, о котором говорил президент Качиньский.

Если Бог даст, мы переживем и обязательно победим в этой войне – мы разделим с нашими братьями и сестрами. Это наше величие и ваше величие. Это борьба за нашу свободу, и это борьба за свободу".

Детали: Зеленский сказал, что в начале своей каденции отношения между Польшей и Украиной были несколько прохладными.Однако, за 16 дней полномасштабной русско-украинской войны он убедился, что Польша первой борется за Украину в мире и среди стран-членов ЕС. По его словам, Украина с Польшей выполняют историческую миссию по защите свободы в Европе.

Президент назвал польского президента Анджея Дуду своим другом и сказал, что Польша на деле, а не на словах, оформила союз с Украиной.

Он поблагодарил за помощь Польши для украинцев, вынужденно покинувших Украину из-за боевых действий, и дипломатические усилия в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе по оказанию военной и финансовой поддержки Украине.

В конце речи Зеленский на польском языке провозгласил лозунг "Да здравствует свободная Польша! Да здравствует свободная Украина!". После его выступления депутаты Сейма и члены Сената Польши совместно с гостями в ложах парламента аплодировали Зеленскому стоя почти минуту.

Среди присутствующих был и посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Напомним: В августе 2008 года, когда Россия начала военное вторжение в Грузию, оккупировав регион Южной Осетии, президент Польши Лех Качиньский полетел в Тбилиси поддержать президента Грузии Михеила Саакашвили в оказании сопротивления российским войскам. Вместе с ним полетели президент Украины Виктор Ющенко, президент Литвы Валдас Адамкус, президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес и премьер-министр Латвии Ивар Годманис.

Именно по этому случаю Качиньский произнес в Тбилиси речь о том, что путинская Россия и дальше будет предпринимать попытки военной оккупации стран Восточной Европы.

10 апреля 2010 года Качиньский погиб вместе с 95 людьми на борту самолета Ту-154 под Смоленском в России.

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