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Працівники захопленої атомної станції в Енергодарі поділилися відео з ворожою технікою

Мазуренко Альона П'ятниця, 11 березня 2022, 21:46
ФОТО: GETTY

Російські загарбники розмістили свою техніку біля Запорізької АЕС, яку захопили кадировці. 

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Кілька зразків військової техніки на майданчику станції".

Нагадаємо: У ніч на 4 березня російські військові увірвалися на територію Запорізької АЕС, через обстріл там почалася пожежа, яку українським рятувальникам все ж таки дозволили погасити. Окупанти взяли під контроль ЗАЕС. Персоналу дозволили працювати далі, а контакт керівництва АЕС із українським "Енергоатомом" перекрили.

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Теми: РосіяЗАЕСУкраїнавійна
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