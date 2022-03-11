Працівники захопленої атомної станції в Енергодарі поділилися відео з ворожою технікою

Російські загарбники розмістили свою техніку біля Запорізької АЕС, яку захопили кадировці.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Кілька зразків військової техніки на майданчику станції".

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Нагадаємо: У ніч на 4 березня російські військові увірвалися на територію Запорізької АЕС, через обстріл там почалася пожежа, яку українським рятувальникам все ж таки дозволили погасити. Окупанти взяли під контроль ЗАЕС. Персоналу дозволили працювати далі, а контакт керівництва АЕС із українським "Енергоатомом" перекрили.