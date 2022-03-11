Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Працівники захопленої атомної станції в Енергодарі поділилися відео з ворожою технікою

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 березня 2022, 20:46
Працівники захопленої атомної станції в Енергодарі поділилися відео з ворожою технікою
ФОТО: GETTY

Російські загарбники розмістили свою техніку біля Запорізької АЕС, яку захопили кадировці. 

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Кілька зразків військової техніки на майданчику станції".

Реклама:

Нагадаємо: У ніч на 4 березня російські військові увірвалися на територію Запорізької АЕС, через обстріл там почалася пожежа, яку українським рятувальникам все ж таки дозволили погасити. Окупанти взяли під контроль ЗАЕС. Персоналу дозволили працювати далі, а контакт керівництва АЕС із українським "Енергоатомом" перекрили.

Теми: РосіяЗАЕСУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами – ЗМІ
Уряд РФ планує не дозволити іноземним банкам легко піти з країни
В Угорщині пропонують дати "гарантії безпеки" РФ і не брати Україну в НАТО
Останні новини
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
Усі новини...
Реклама: