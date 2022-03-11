Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Работники захваченной атомной станции в Энергодаре поделились видео с вражеской техникой

Мазуренко Алена Пятница, 11 марта 2022, 21:46
ФОТО: GETTY

Российские захватчики разместили свою технику возле Запорожской АЭС, которую захватили кадыровцы.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Несколько образцов военной техники на площадке станции".

Напомним: В ночь на 4 марта российские военные ворвались на территорию Запорожской АЭС, из-за обстрелов там начался пожар, который украинским спасателям все же разрешили погасить. Оккупанты взяли под контроль ЗАЭС. Персоналу разрешили работать дальше, а контакт руководства АЭС с украинским "Энергоатомом" перекрыли.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: РосcияЗАЭСУкраинавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации – Forbes

Канцлер Шольц просит не обзывать и не бить россиян

Макрон: Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности в Европе

фото, видеоРоссияне обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие, горит склад

Подоляк рассказал о подготовке мирного соглашения и встречи Путина с Зеленским

В Мерефе под Харьковом в результате обстрелов оккупантов погиб 21 человек

Все новости...
Росcия
МИД просит мир отреагировать на похищение мэра Мелитополя
Полк "Азов" утверждает, что уничтожил целую БТГр оккупантов под Мариуполем
Эрдоган: Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым, войны бы не было
Последние новости
21:15
В Херсоне от обстрелов пострадали более 70 домов
21:12
видео, обновленоИз-за обстрелов в Харькове загорелся рынок "Барабашово", погиб спасатель
21:05
Италия готова восстановить драмтеатр в Мариуполе
20:59
В Лондоне стартовал благотворительный аукцион в поддержку больницы "Охматдит"
20:57
ВСУ ликвидировали полковника российского ВДВ из Костромы
20:53
В Красном Кресте объяснили, почему называют войну в Украине конфликтом
20:43
фото, видеоЛюди не могут начать разбирать завалы драмтеатра в Мариуполе из-за обстрелов РФ
20:32
Байден назвал Путина "кровавым диктатором" и "чистым головорезом"
20:30
Шмигаль после звонка мошенника подсказал Минобороны Британии кодовое слово
20:27
70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации – Forbes
Все новости...