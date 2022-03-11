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Работники захваченной атомной станции в Энергодаре поделились видео с вражеской техникой

Алена МазуренкоПятница, 11 марта 2022, 20:46
Работники захваченной атомной станции в Энергодаре поделились видео с вражеской техникой
ФОТО: GETTY

Российские захватчики разместили свою технику возле Запорожской АЭС, которую захватили кадыровцы.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Несколько образцов военной техники на площадке станции".

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Напомним: В ночь на 4 марта российские военные ворвались на территорию Запорожской АЭС, из-за обстрелов там начался пожар, который украинским спасателям все же разрешили погасить. Оккупанты взяли под контроль ЗАЭС. Персоналу разрешили работать дальше, а контакт руководства АЭС с украинским "Энергоатомом" перекрыли.

Темы: РосcияЗАЭСУкраинавойна
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