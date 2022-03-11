Работники захваченной атомной станции в Энергодаре поделились видео с вражеской техникой
Пятница, 11 марта 2022, 21:46
Российские захватчики разместили свою технику возле Запорожской АЭС, которую захватили кадыровцы.
Источник: Энергоатом
Дословно: "Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Несколько образцов военной техники на площадке станции".
Напомним: В ночь на 4 марта российские военные ворвались на территорию Запорожской АЭС, из-за обстрелов там начался пожар, который украинским спасателям все же разрешили погасить. Оккупанты взяли под контроль ЗАЭС. Персоналу разрешили работать дальше, а контакт руководства АЭС с украинским "Энергоатомом" перекрыли.
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