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МЗС просить світ відреагувати на викрадення мера Мелітополя

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 21:48
ІВАН ФЕДОРОВ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

МЗС України вважає воєнним злочином викрадення окупантами мера Мелітополя Івана Федорова і закликає світ відреагувати.

Джерело: заява МЗС України

Дослівно: "Викрадення міського голови Мелітополя кваліфікується як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.

Ми закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу".

Деталі: У МЗС назвали викрадення Федорова одним з грубих порушень прав людини з боку російської армії.

"Російські війська, які вже другий тиждень завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі в Україні, зокрема дитячих лікарнях та школах, цинічно звинувачують мера в "тероризмі"", - обурилися в міністерстві.

Що передувало: Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова. 

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У так званій "прокуратури ДНР" заявили, що Федоров "надавав фінансову та іншу допомогу забороненій націоналістичній організації "Правий сектор" у скоєнні терористичних злочинів проти мирних жителів Донбасу".

Мешканці Мелітополя збираються на мітинг 12 березня на захист викраденого Росією Федорова.

Теми: МЗСМелітопольвійнаРосія
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