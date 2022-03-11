МИД просит мир отреагировать на похищение мэра Мелитополя

ИВАН ФЕДОРОВ, ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

МИД Украины считает военным преступлением похищение оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова и призывает мир отреагировать.

Источник: заявление МИД Украины

Дословно: "Похищение городского головы Мелитополя квалифицируется как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны.

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Мы призываем международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине, усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа".

Детали: В МИДе назвали похищение Федорова одним из грубых нарушений прав человека со стороны российской армии.

"Российские войска, которые уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности детским больницам и школам, цинично обвиняют мэра в "терроризме"", - возмутились в министерстве.

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Что предшествовало: Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.

В так называемой "прокуратуре ДНР" заявили, что Федоров "оказывал финансовую и другую помощь запрещенной националистической организации "Правый сектор" в совершении террористических преступлений против мирных жителей Донбасса".

Жители Мелитополя собираются на митинг 12 марта в защиту похищенного Россией Федорова.