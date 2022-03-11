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Українські захисники підбили ще одного полковника РФ, але його врятували кадировці

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 березня 2022, 21:57
Українські захисники підбили ще одного полковника РФ, але його врятували кадировці
скриншот

Українські військові поранили полковника російської армії Юрія Медведєва, але його врятували кадировці.

Джерело: Telegram-канал підконтрольного Кремлю ватажка Чечні Рамзана Кадирова

Пряма мова: "У ході бою за черговий населений пункт наші воїни евакуювали пораненого командира бригади, полковника армії Юрія Медведєва.

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Його винесли з-під вогню на безпечне місце. Наші бійці надали йому першу медичну допомогу та на своєму транспорті оперативно доставили до шпиталю, передали його медикам".

Деталі: Кадиров записує відео про те, що його військові рятують українців від якихось міфічних "націоналістів". Ось, бійцям Кадирова вдалося врятувати російського полковника-окупанта.

При цьому, Кадиров запевняє, що його "бійці" успішно протистоять "бандерівцям, нацистам та шайтанам" в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Увечері 26 лютого стало відомо про розгром під Гостомелем підрозділу, який вважався в РФ елітним - 141 спеціального моторизованого полку військ Нацгвардії РФ імені Героя Росії Ахмат-Хаджі Кадирова. Генерал Магомед Тушаєв, який очолював його, був близький до голови Чечні Рамзана Кадирова. Тушаєва ліквідовано Збройними силами України.
  • 1 березня Рамзану Кадирову довелося частково визнати втрати чеченської "гвардії" в Україні.

Теми: війнаКадировЧечняУкраїна
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