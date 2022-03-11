Украинские защитники подбили еще одного полковника РФ, но его спасли кадыровцы

Украинские военные ранили полковника российской армии Юрия Медведева, но его спасли кадыровцы.

Источник: Telegram-канал главаря Чечни Рамзана Кадырова

Прямая речь: "В ходе боя за очередной населённый пункт наши воины эвакуировали раненого командира бригады, полковника армии Юрия Медведева.

Реклама:

Его вынесли из-под огня на безопасное место. Наши бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и на своём транспорте оперативно доставили в госпиталь, передали его медикам".

Детали: Кадыров записывает видео о том, то его военные спасают украинцев от каких-то мифичных "националистов". Вот, бойцам Кадырова удалось спасти российского полковника-оккупанта.

При этом Кадыров уверяет, что его "бойцы" успешно противостоят "бандеровцам, нацистам и шайтанам" в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: