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Украинские защитники подбили еще одного полковника РФ, но его спасли кадыровцы

Мазуренко Алена Пятница, 11 марта 2022, 22:57
скриншот

Украинские военные ранили полковника российской армии Юрия Медведева, но его спасли кадыровцы. 

Источник: Telegram-канал главаря Чечни Рамзана Кадырова 

Прямая речь: "В ходе боя за очередной населённый пункт наши воины эвакуировали раненого командира бригады, полковника армии Юрия Медведева.

Его вынесли из-под огня на безопасное место. Наши бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и на своём транспорте оперативно доставили в госпиталь, передали его медикам".

Детали: Кадыров записывает видео о том, то его военные спасают украинцев от каких-то мифичных "националистов". Вот, бойцам Кадырова удалось спасти российского полковника-оккупанта.

При этом Кадыров уверяет, что его "бойцы" успешно противостоят "бандеровцам, нацистам и шайтанам" в Украине.

Предыстория: 

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  • Вечером 26 февраля стало известно о разгроме под Гостомелем подразделения, считающегося в РФ элитным – 141-го специального моторизованного полка войск Нацгвардии РФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Возглавлявший его близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову генерал Магомед Тушаев был ликвидирован Вооруженными силами Украины.
  • 1 марта Рамзану Кадырову пришлось частично признать потери чеченской "гвардии" в Украине.

Темы: войнаКадыровЧечняУкраина
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